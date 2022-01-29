更多編輯台推薦新聞：
跨海認養浪浪大費周章 台美志工救一隻算一隻
國際

跨海認養浪浪大費周章 台美志工救一隻算一隻

統一發票110年11-12月千萬獎號碼：31150905
生活

統一發票110年11-12月千萬獎號碼：31150905

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知
生活

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

農委會啟動調度平台 確保2月底前不缺蛋

2022/1/29 14:45（1/29 15:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
農委會啟動雞蛋調度平台，確保2月底前不缺蛋。（中央社檔案照片）
農委會啟動雞蛋調度平台，確保2月底前不缺蛋。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明嘉義縣29日電）農委會主委陳吉仲今天參加嘉義縣中埔鄉農會金蘭分部轉型「穀倉農創園區」開幕剪綵時說，農委會已啟動雞蛋調度平台，滿足消費者需求，確保2月底前不缺蛋。

春節將至，國內出現雞蛋缺貨，北部尤其嚴重，陳吉仲今天接受媒體聯訪表示，農委會前天啟動調度平台，每天釋出4000箱（80萬顆）以上規模，增加供應傳統市場。

另外，請蛋品業者除依原有契約確保超商、超市、賣場等通路的供應外，再每天調度1萬盒（10萬顆）以上增加供給量，確保除夕前雞蛋供應無虞。還協調食品加工廠，每天供應2、300萬顆蛋到生鮮市場，確保到2月底不缺蛋。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

陳吉仲說，雞蛋供應出現短期性缺口，是因為年節前需求暢旺，加上最近日夜溫差大，影響雞隻產蛋效率，又有少數蛋雞得了禽流感造成，如果天氣好轉，雞蛋的生產就能恢復正常。

中埔鄉農會活化金蘭分部穀倉，轉型「穀倉農創園區」，吸引星巴克進駐，並設有美術館、美食館，今天開幕，陳吉仲與立法委員陳明文都應邀參加。（編輯：李亨山）1110129

延伸閱讀
日缺120萬顆蛋 農委會調度南蛋北送、美澳進口 估清明恢復正常北農門市出現雞蛋搶購潮 百箱4斤裝5分鐘賣光日產2100萬顆再增供90萬顆 確保除夕前買得到蛋
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族