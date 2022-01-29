農委會啟動調度平台 確保2月底前不缺蛋

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（中央社記者蔡智明嘉義縣29日電）農委會主委陳吉仲今天參加嘉義縣中埔鄉農會金蘭分部轉型「穀倉農創園區」開幕剪綵時說，農委會已啟動雞蛋調度平台，滿足消費者需求，確保2月底前不缺蛋。

春節將至，國內出現雞蛋缺貨，北部尤其嚴重，陳吉仲今天接受媒體聯訪表示，農委會前天啟動調度平台，每天釋出4000箱（80萬顆）以上規模，增加供應傳統市場。

另外，請蛋品業者除依原有契約確保超商、超市、賣場等通路的供應外，再每天調度1萬盒（10萬顆）以上增加供給量，確保除夕前雞蛋供應無虞。還協調食品加工廠，每天供應2、300萬顆蛋到生鮮市場，確保到2月底不缺蛋。

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陳吉仲說，雞蛋供應出現短期性缺口，是因為年節前需求暢旺，加上最近日夜溫差大，影響雞隻產蛋效率，又有少數蛋雞得了禽流感造成，如果天氣好轉，雞蛋的生產就能恢復正常。

中埔鄉農會活化金蘭分部穀倉，轉型「穀倉農創園區」，吸引星巴克進駐，並設有美術館、美食館，今天開幕，陳吉仲與立法委員陳明文都應邀參加。（編輯：李亨山）1110129