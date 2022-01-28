日產2100萬顆再增供90萬顆 確保除夕前買得到蛋

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氣候影響雞隻產蛋效率，加上過年前需求旺，近期北部雞蛋供應出現缺口，農委會已啟動相關措施加強調度，包含因南部蛋源比較充分，會調度一部分往北部送。圖為蛋商28日將雞蛋運至新北市一家零售店。中央社記者吳家昇攝 111年1月28日

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（中央社記者楊淑閔台北28日電）農委會主委陳吉仲今天說，已協調加工業者及蛋商釋出庫存，目前日產2100萬顆，加上每天調度80萬顆以上給傳統市場散裝門市，另日增10萬顆給連鎖通路，確保除夕前買得到雞蛋。

農曆春節將至，近期日夜溫差大、原物料上漲，雞蛋產量減少、價格上揚，農委會今天臨時舉行「農委會全力調度雞蛋 確保民眾年節需求」記者會，說明調度供應對策。

陳吉仲說，今天開始到除夕前，是國人採辦年貨最高峰，以目前3200萬隻蛋雞，每天可產出2100萬顆，因應節前需求量會增加10%，所以約需再補足100萬到200萬顆。

他說明，為因應市場需求熱絡，農委會已成立調度平台，協調國內主要蛋品業者及大型食品加工業者，以每天4000箱，每箱200顆，共80萬顆以上的規模釋出庫存，增供傳統市場散蛋門市銷售。

其次，請蛋品業者除依原有契約執行，確保超商、超市、量販等通路供應持續，另調度每天1萬盒（10萬顆）平價蛋加量供應。

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他重申，透過以上機制，要確保除夕前消費者所需雞蛋供應無虞；春節後若氣溫變暖，產量會增加，萬一雞蛋不夠，農委會會從國外調度，相關作業已開始準備、進行當中。

媒體提問，禽流感是不是減產主要因素。陳吉仲說，減產最大影響因素是近期天氣變冷、日夜溫差大，導致蛋雞產蛋率下降；禽流感也是原因之一，目前統計5場蛋雞場發生疫情，以1場平均2萬隻，共10萬隻，影響一天減產10萬顆，對比雞蛋日產減少100萬到200萬顆，禽流感不是主要原因。（編輯：管中維）1110128