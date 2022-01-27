北農門市出現雞蛋搶購潮 百箱4斤裝5分鐘賣光

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（中央社記者楊淑閔台北27日電）天冷雞蛋減產，民眾四處找蛋買，北農嚴選實體門市已連續2天出現排隊潮，特定品牌4台斤裝的雞蛋百箱在5分鐘售罄。農委會說，每天調度30萬顆蛋供北部，呼籲照正常用量買。

天冷減產，民眾搶買雞蛋。儘管農委會主委陳吉仲昨天接受媒體聯訪時說，產地會優先供應全聯、家樂福等大型連鎖通路。到量販、超市，一定買得到雞蛋；傳統市場散裝蛋部分，則從高雄、屏東等地，請春節將休息的食品加工業者，把庫存蛋調度給缺蛋較多的北部市場。但是北農昨天起仍出現民眾聚集搶購雞蛋。

北農嚴選門市指出，因正值春節採購旺季，昨天起提早1小時、早上7時開門營業，首次出現排隊等買雞蛋潮；考量到貨約是上午9時，長者應無法久站，發30多張號碼牌後，請民眾先去採購其他農產，上午11時前再取蛋，結果某特定品牌才上架5分鐘，百來箱4台斤裝（35到40顆）售罄，全數雞蛋上午10時前也都賣光。

有鑑於昨天的賣況，北農嚴選門市已請牧場今天增加熱銷品牌供應量至120箱，結果也是不到半小時賣光，全數雞蛋仍是上午10時搶購一空。

北農嚴選門市說明，所售雞蛋都是牧場當天產地直送，雖然18日起整體雞蛋供應量約少3成，但是原本外送服務也占整體的3成，已暫停這項服務，所以門市上架的雞蛋數量沒有減少，卻連續2天出現1小時就賣光，應該跟25日相關新聞報導有關，引發民眾四處找蛋買。

台北市蛋商業同業公會理事長高傳謨接受中央社記者電話訪問時說，桃園以北的北部市場每日雞蛋需求量，占全國每日總需求量10萬箱（商用每箱200顆蛋）的1/3，現在每天缺口約2000、3000箱，農委會有先調度1000箱補充，還在調度中。

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農委會畜牧處副處長江文全也說，接下來每天調度30萬顆加工用蛋，轉供應民生需求；不過還是要呼籲民眾照正常用量買，不要多買，雞蛋冷藏2到3週是期限。

記者詢問產地價節前凍漲在每台斤新台幣34.5元、批發價每台斤44元，春節過後會否波動。江文全說，要看供需狀況，通常春節後需求量減少，還要看氣溫變化，回暖產量會增。高傳謨則說，要看農委會是否持續凍漲。北農嚴選門市則獲牧場業者告知，清明節後才有把握恢復正常產量。（編輯：陳政偉）1110127