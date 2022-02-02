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初二全台回暖、降雨趨緩 中南部陽光露臉

2022/2/2 10:14（2/2 10:30 更新）
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初二是回娘家的日子，天氣預報顯示，2日全台水氣減少，北台灣及宜蘭、花蓮地區都比1日暖。（中央社檔案照片）
初二是回娘家的日子，天氣預報顯示，2日全台水氣減少，北台灣及宜蘭、花蓮地區都比1日暖。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張茗喧台北2日電）今天是初二回娘家的日子，天氣預報顯示，今天全台水氣減少，北台灣及宜蘭、花蓮地區都比昨天暖，但山區仍有零星降雨，中南部最高溫達25度，午後天氣愈來愈好，陽光可望露臉。

中央氣象局表示，大陸冷氣團減弱，但華南雲雨區的水氣仍在，因此中部以北、東半部及南部山區仍有局部降雨機率，時而出太陽、時而下小雨，但整體水氣比昨天減少。

氣象局指出，北台灣天氣方面，基隆北海岸、東北角降雨較明顯，北部、東半部則是山區零星降雨；北部、宜蘭、花蓮氣溫約攝氏19度至22度，比昨天還暖。

氣象局表示，中南部地區中午過後天氣會愈來愈好，南部甚至已經看到陽光，最高溫約23度至25度，但部分地區低溫仍低至14至16度，還是要帶件外套、注意保暖。

不過，氣象局提醒，明天有一道鋒面將通過台灣，雨勢可能從北部一路往南下，北台灣整天都有較大機率受到降雨影響，中南部則是午後會開始出現零星降雨，到了初四就會減緩。（編輯：張芷瑄）1110202

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