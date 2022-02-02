初二回娘家 高公局估國道7路段壅塞

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2日是初二回娘家的日子，高公局研判上午有7處重點壅塞路段，建議南下用路人於下午時段出發。（中央社檔案照片）

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（中央社記者林長順台北2日電）今天是初二回娘家的日子，交通部高速公路局研判上午有7處重點壅塞路段，建議南下用路人於下午時段出發，節省寶貴時間。高公局預估今天交通量為138百萬車公里。

高公局表示，昨天全天交通量為104.9百萬車公里，為年平均平日的1.2倍，國5交通量為3.2百萬車公里，為年平均平日的1.2倍，昨天路況除國5北向頭城至坪林路段於晚間9時後逐漸紓解外，其餘路段於晚間7時後大致恢復順暢。

高公局指出，今天0至5時交通量為7.9百萬車公里，為年平均平日（3.5百萬車公里）的2.3倍；預估今天交通量為138百萬車公里。

目前全國道路況皆大致正常，截至上午7時，交通量為13.6百萬車公里，今天相關疏導措施包括0至12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口。單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0至5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

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高公局預判，上午重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，北向南屯-后里、圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城等路段，建議南向用路人於下午時段出發，節省寶貴時間。

替代道路部分，高公局建議民眾長途多利用台61替代國1與國3、台9替代國5、台63替代國6；短途則建議民眾儘量利用省縣道，避免塞在國道。（編輯：張芷瑄）1110202