更多編輯台推薦新聞：
Wordle猜字遊戲轟動全球 紐約時報高價收購
國際

Wordle猜字遊戲轟動全球 紐約時報高價收購

影片／主播媽媽連線孩子鬧脾氣 全美數千萬網友共鳴
國際

影片／主播媽媽連線孩子鬧脾氣 全美數千萬網友共鳴

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包
生活

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知
生活

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
COVID-19全球最新情報2/2
首頁 / 生活

初二回娘家 高公局估國道7路段壅塞

2022/2/2 10:02（2/2 10:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
2日是初二回娘家的日子，高公局研判上午有7處重點壅塞路段，建議南下用路人於下午時段出發。（中央社檔案照片）
2日是初二回娘家的日子，高公局研判上午有7處重點壅塞路段，建議南下用路人於下午時段出發。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林長順台北2日電）今天是初二回娘家的日子，交通部高速公路局研判上午有7處重點壅塞路段，建議南下用路人於下午時段出發，節省寶貴時間。高公局預估今天交通量為138百萬車公里。

高公局表示，昨天全天交通量為104.9百萬車公里，為年平均平日的1.2倍，國5交通量為3.2百萬車公里，為年平均平日的1.2倍，昨天路況除國5北向頭城至坪林路段於晚間9時後逐漸紓解外，其餘路段於晚間7時後大致恢復順暢。

高公局指出，今天0至5時交通量為7.9百萬車公里，為年平均平日（3.5百萬車公里）的2.3倍；預估今天交通量為138百萬車公里。

目前全國道路況皆大致正常，截至上午7時，交通量為13.6百萬車公里，今天相關疏導措施包括0至12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口。單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0至5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

高公局預判，上午重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，北向南屯-后里、圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城等路段，建議南向用路人於下午時段出發，節省寶貴時間。

替代道路部分，高公局建議民眾長途多利用台61替代國1與國3、台9替代國5、台63替代國6；短途則建議民眾儘量利用省縣道，避免塞在國道。（編輯：張芷瑄）1110202

延伸閱讀
初二全台回暖、降雨趨緩 中南部陽光露臉玉山、合歡山喜迎虎年新春瑞雪 民眾開心追雪高雄市防疫加嚴 電影院廳內2日起禁止飲食春節防疫指引 避免參加密集接觸不特定人聚會
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族