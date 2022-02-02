陳美伶走遍台灣發掘感動 破除地方創生3大迷思

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地方創生基金會董事長陳美伶參訪「木酢達人」，對於他們以回收廢木做出令人驚豔的作品，感到印象深刻。（陳美伶提供）中央社記者潘姿羽傳真 111年2月2日

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（中央社記者潘姿羽台北2日電）自2020年5月卸任國發會主委一職後，陳美伶沒有變清閒，投入心之所向讓她更為忙碌，不只各大論壇、講座均可見身影，她也持續走訪台灣各角落，挖掘地方的感動故事；談起地方創生，她露出招牌笑容：「這是我的人生下半場志業。」

現職為地方創生基金會董事長的陳美伶，她對地方創生的熱忱，各界都看在眼裡，甚至卸任國發會主委後的一場活動中，9位地方創生界的知名人士共同送上「創生教母」的木匾，對她而言，這是授命、也是提醒，要繼續為地方創生奉獻心力。

陳美伶身負使命，持續走訪全台各縣市，不只基隆、宜蘭、花蓮、台東、南投，馬祖的夕陽及生命力也讓她留戀，拜訪外縣市的次數及頻率之高，身邊親友都嚇一跳。

不過陳美伶說，推動創生的過程中，接觸到形形色色的團隊、地方官員，她發現外界常常對地方創生存有3大迷思，如地方創生是年輕人的事情，地方創生等於觀光，或是與創業畫上等號；應該要導正這些觀念，後續的路才能走得更長遠。

「我一直覺得，地方創生不是年輕人的責任」，陳美伶直言，地方創生目的是為了解決區域發展不均與人口失衡，這不是年輕人創造的問題；年輕人想要離鄉背井闖事業，應該予以尊重，否則沒有好的配套與資源，卻強硬要求返鄉，他們待不久、也不快樂。

陳美伶認為，年輕人願意回到家鄉付出是很棒的事，但中年人、二代接班同樣可以回來打拚，觀念應導正為「全齡共創」，而不是把責任推給年輕世代。

此外，地方創生不等於創業。陳美伶以新竹品牌「木酢達人」為例，木酢達人執行長陳偉誠拋出很好的概念與構想，因此聚集了志同道合的朋友，員工數已經超過70人，有些人移居、有些人回鄉，大家一起為共同的興趣與目標努力。

陳美伶直言，創業沒有那麼簡單，必須承擔很多風險與失敗的可能；只要能夠振興地方經濟，創造就業機會及好的生活，就是為地方盡力，加入好的團隊也可以，不見得非得走向創業這條路。

另個常見的迷思是「地方創生＝觀光」，陳美伶表示，地方創生容易與觀光連結，但不能用傳統的觀光思維去定義地方創生。

談到觀光旅遊，許多人印象可能是導遊舉著小小的旗幟，大聲嚷嚷「後面的跟上」，走到定點後，導遊重複著講過上百次的介紹詞，而後宣布自由活動，旅客便一哄而散。

「大家都在看導遊的嘴巴、聽導遊的話，我們不要這個，要的是體驗、走讀」，陳美伶認為，傳統觀光型態的弊病是慣於用煙火、節慶等一次性活動聚集人潮，活動結束就「曲終人散」，這並不是觀光的真義；真正讓人能留下印象的旅行，應是以視覺、觸感、聽覺等感官饗宴所組成。

以落腳於宜蘭南澳的品牌茶籽堂為例，不只販售苦茶油、清潔及沐浴用品，也有體驗行程，讓大家了解原來苦茶籽長在樹上，播種後必須5年才能收成，以及苦茶油不是用來煎炒，而是像橄欖油一樣，可以用麵包沾著吃，「現在真的不缺資訊，經由親身體驗，腳踩到、手摸到、眼睛看到、耳朵聽到，才會留下深刻的印象」。

陳美伶也說，因為地方創生，她接觸到了茶籽堂創辦人，這才了解背後故事。

茶籽堂創辦人的母親有富貴手，父親為了體恤太太，運用苦茶籽研發不傷手的洗劑，有次製作的量過多，分送給親朋好友後，獲得一致好評，也有人問「為麼不把它發揚光大？」自此開啟了茶籽堂新的篇章。

陳美伶講到此處仍有些動容，因為地方創生的故事不是刻意包裝或構思，而是一直躺在那邊，靜待人們傾聽，有故事、有熱忱，也才能夠吸引人。

陳美伶表示，接觸地方創生團隊過程中，她感受到許多溫暖與啟發，這也是她能夠堅定且保有熱忱的關鍵，「我們需要讓這些故事被更多人看見」。（編輯：林興盟）1110202