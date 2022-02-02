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大年初三全台降雨機率高 北台灣轉冷低溫探15度

2022/2/2 20:41（2/2 21:58 更新）
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氣象局表示，3日大年初三鋒面通過，北台灣降雨機率高。氣溫方面，北台灣偏涼轉冷，各地低溫15、16度。（中央社檔案照片）
氣象局表示，3日大年初三鋒面通過，北台灣降雨機率高。氣溫方面，北台灣偏涼轉冷，各地低溫15、16度。（中央社檔案照片）
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（中央社記者劉世怡台北2日電）氣象局今晚表示，明天大年初三鋒面通過，北台灣降雨機率高，基隆北海岸有局部大雨可能，中部、花東下半天較易降雨，南部有零星降雨。氣溫方面，北台灣偏涼轉冷，各地低溫15、16度。

根據中央氣象局資料，明天初三鋒面通過，北台灣地區整天容易下雨，基隆北海岸有局部大雨發生的機率，而中部及花東地區有局部短暫雨，主要在下半天較容易降雨，南部地區也有零星降雨，外出請記得攜帶雨具。

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氣溫方面，明天大陸冷氣團南下或東北季風增強，北台灣偏涼轉冷，白天高溫17至19度，中部及花蓮高溫20至22度，南台灣高溫仍有23至25度，各地低溫15、16度。

氣象局表示，東北風偏強，台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風，鄰近海域並有較大風浪，基隆北海岸、東半部沿海有長浪發生的機率；澎湖箱網等海水養殖產業也請特別注意防範寒害；西半部地區易有局部低雲或霧影響能見度，交通航班及行車用路請多留意相關資訊並注意安全。（編輯：卞金峰）1110202

根據中央氣象局資料，初三鋒面通過，北台灣地區整天容易下雨。（圖取自facebook.com/CWB.TW）
根據中央氣象局資料，初三鋒面通過，北台灣地區整天容易下雨。（圖取自facebook.com/CWB.TW）
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