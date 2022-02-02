初三國道估多路段車潮壅塞 高公局籲南向下午出發

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（中央社記者劉世怡台北2日電）明天是大年初三，高公局預估國道交通量將增為平日的1.6倍，建議南向用路人下午出發、北向則為上午出發，並善用1968App掌握即時路況。

高公局今晚發布新聞稿預估初三車況，國道交通量為140百萬車公里，為年平均平日（88百萬車公里）的1.6倍，其中北向交通量可達72百萬車公里，為年平均平日的1.6倍，提醒用路人注意路況。

高公局預判明天重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰，北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5南向南港系統-頭城，北向宜蘭-坪林等路段。建議南向用路人儘量於下午時段出發、北向用路人儘量於上午時段出發，節省行車時間。

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高公局表示，明天國道相關疏導措施包括：下午1時至6時國1高雄端至湖口、國3九如至大溪北向入口高乘載管制、下午2至晚間9時國5蘇澳至頭城北向入口高乘載管制，0-12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統與國5石碇、坪林南向入口。單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩及匝道儀控等。

高公局呼籲用路人開車出門務必養足精神，避免疲勞駕駛，同時事先蒐集各項疏導措施資訊，妥為安排行程，出門前再利用高速公路1968App掌握即時路況，行車注意車前狀況並保持安全距離。（編輯：卞金峰）1110202