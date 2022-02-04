全職媽媽宋憶萍公益募集 出書分享接案經驗

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全職媽媽宋憶萍（中）透過募資平台一圓出書夢想，募到的錢與物資扣除出書成本後，全數做公益，並受邀回母校分享新書。（宋憶萍提供）中央社記者劉世怡傳真 111年2月4日

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（中央社記者劉世怡台北4日電）全職媽媽宋憶萍透過募資平台一圓出書夢想，募到的錢與物資扣除出書成本後，全數做公益，但碰上疫情只能趁孩子午睡時撰文，書中分享她如何接案打零工及募集企業贊助密技。

宋憶萍從小在台北長大，因媽媽是職業婦女，童年印象中與媽媽相處時間不多，她希望有天自己當了媽媽，可以在孩子童年時光多些陪伴，37歲時生下第1胎，當下母愛大噴發，辭去工作成為全職媽媽。

未料，生下第2胎後，產後憂鬱症找上她，使她逐漸沒有耐心去照顧好2個孩子，也開始懷念起以前在職場上發光發熱的那個自己。

她後來決定回職場，到台電旗下新創的綠能場域工作，進而接觸到募資平台，這個平台推展全台教科書改造計畫，以生動教科書，大大提升可讀性，並送到台灣偏鄉學校，使當地孩子們受惠，她被這個平台幕後團隊深深感動，也被鼓舞，在心中許下有天自己要好好回饋社會的願望。

後來，宋憶萍因為身體出了狀況，決定辭職，重拾全職媽媽身分，又開始一打二的生活，想起當年有個「出書」的夢想還沒實現。

透過好友介紹，宋憶萍多次帶著孩子參加「中華民國等家寶寶社會福利協會」志工活動，親身體驗後，發現協會帶領體驗不同活動，使孩子們及自己對土地、農夫及桌上食物，抱持感恩的心。

宋憶萍說，當上媽媽後，更能體會作媽媽的辛勞，更心疼有些孩子一出生就沒有了父母，如果出書能結合募資平台做公益，將可創造雙贏；一方面自己圓夢出書，一方面把募到的錢與物資扣除出書成本後，全數捐給等家寶寶社會福利協會。

「我有什麼專長可以寫進書裡，並吸引別人能看下去呢」宋憶萍說，這時她想到，現在零工經濟正夯，如果撰文自己在全職媽媽期間專業接案經驗，當時心路轉折，如何充實自己突破心魔而多些信心，以及怎麼去找尋打工機會，這情節應該夠吸引人吧。

宋憶萍說，這本書非常適合想主動接案又可以平衡育兒生活的全職媽媽，還有想瞭解老婆內心想法的老公們，她過去常回母校分享企業贊助經驗，決定把如何順利募集企業贊助密技，一起加碼回饋給對此議題有興趣的青年學子和行銷從業人員。

宋憶萍擬好書的內容及募資計畫，要好好執行，不料去年5月中旬COVID-19本土疫情全台大爆發，大寶的幼兒園停課，打破原本生活日常，她透過適時的深呼吸、睡前冥想，逐漸讓心情平靜下來並陪伴著孩子們每天成長。

她說，每天一早從跟孩子們擁抱說早安開始，做早餐，開始帶著孩子們玩遊戲、玩手作、講故事，接著吃完午餐哄孩子午睡後，才有2小時至3小時時間可以撰文。

孩子們睡完午覺，做做運動，她再幫孩子們洗澡及張羅晚餐，然後一家四口聊天、看電視，星夜呢喃互道晚安。每天重覆過著看似單調平凡的日子，讓她開始自省，過去在沒有疫情發生時，每天都把自己的行程排得滿滿的，這樣快速沒有喘息的都市生活，真的適合自己嗎。

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宋憶萍說，幸好進度都跟上了，「全職媽媽的零工經濟」出版公益募集成功，募集從去年5月7日起至同年7月6日結案，經54名熱情贊助者，共募集新台幣11萬5079元，扣除出書成本後，她將出貨231本書，並捐給等家寶寶社會福利協會38箱水果及款項2萬2762元。

「結案的心情是滿滿的感動」宋憶萍說，贊助好友們透過公益募集，一起把美好緣份，轉化為對台灣社會熱愛，這真的是件值得去做的事情，而且因為是在平台進行募集，吸引文創公司主動與她聯繫表達想在海外市場發行，這是始料未及的新收穫。（編輯：方沛清）1110204