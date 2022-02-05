俯視桃機 解開航廈屋頂秘密

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（中央社記者吳睿騏桃園5日電）桃園國際機場除對許多國民來說是不陌生的出入境大廳、長廊及候機室，桃園國際機場股份有限公司維護處也揭開航廈屋頂神秘面紗。

維護處告訴中央社記者，較早興建的桃機第一航廈1979年落成，早年設計主體航廈及登機長廊都是傳統鋼筋混凝土結構，屋頂設計呈現建築東、西側較高，中間低「碗公」狀，主要是方便建築屋頂排水。

維護處說，因應空運需求增加，第一航廈2013年完成國家門戶擴建案，由主體建築向東西兩側延伸，增加鋼結構外擴玻璃帷幕，提供更多光照，除節能減碳與美觀，也創造更多應用空間，但除非從側面觀察，已很難發現屋頂原始設計為「碗公」狀。

維護處表示，第一航廈及A、B長廊屋頂結構形式為預力混凝土板，為減少建築由於颱風、地震或建物舊化可能產生的滲水等問題，桃機公司採用PVC耐候防水層結構防水，防水層上塗有防紫外線塗料，減緩老化可能性；至於外擴區玻璃帷幕採用矽膠填縫。

2000年落成的第二航廈，維護處說，第二航廈為平面式屋頂，為避免積水，主體屋頂採用超速硬化聚氨酯塗佈防水，C、D長廊屋頂採用PVC耐候防水層。

維護處表示，兩航廈屋頂除注意管線維護等，最重要是防水工作。維護處在兩航廈屋頂建立8條共188個點位的巡檢路線，透過RFID無線射頻辨識技術，維修人員只要攜帶平板電腦靠點連結，就可讀取點位檢查項目檢核表，供巡檢員確認。

「每天都有專人巡檢屋頂」維護處說，以2週為一循環，完成8條路線巡檢，透過反覆執行，將電子巡檢系統蒐集的大數據，每月分析執行率、妥善率及改善率，以維護建物壽命。另也定期巡檢玻璃帷幕矽膠填縫，在年限前更換，維護航廈防水功能。

至於興建中的第三航廈，根據桃機公司提供資料，目標打造「台灣門戶新意象」，長414公尺，寬242公尺的曲面波浪屋頂由兩道曲線和一道波浪組成，靈感來自台灣的山陵線與雲海。

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維護處表示，將以8支高約19公尺、重達174噸巨柱，撐起面積超過10萬平方公尺的波浪形屋頂。波浪形屋頂有助於集中屋頂雨水、快速導排到南北兩端排水系統，除美觀，也大幅降低屋頂積水機率。

維護處說，第三航廈南、北登機廊廳屋頂規劃設太陽能光電板，電力儲存後併入供電系統提供照明，另為避免建築吸收直射的太陽光線和熱能，造成空調負荷、能耗高、舒適度不良及眩光等影響，第三航廈也自屋頂設計延伸的懸挑遮陽，阻擋大部分直射光線，增進旅客舒適度與節能。（編輯：李明宗）1110205