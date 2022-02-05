中部東部空氣品質良好 北部、高屏亮黃燈

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（中央社記者陳至中台北5日電）行政院環保署表示，今天因東北風影響，全台各地擴散條件普遍佳，中部、花東空氣品質（AQI）為「良好」等級，但北部、高雄、屏東則是亮黃燈的「普通」等級。

根據環保署「空氣品質監測網」今天上午10時30分的空氣品質說明，今天環境風場為東北風，風速較強，迎風面擴散條件佳，下風處仍易有污染物累積。

上午空氣品質監測結果，竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及金門為綠燈的「良好」等級；北部、高屏空品區及馬祖、澎湖為黃燈的「普通」等級。

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環保署建議亮黃燈的「普通」等級區域，民眾可以正常戶外活動，但特殊敏感族群可能會有咳嗽或呼吸急促，外出要留意健康狀況。

環保署指出，預估6日大陸冷氣團減弱、7日鋒面接近，西半部區擴散條件稍轉差，污染物可能累積，預估除宜蘭、花東外，台灣其他地區空氣品質會是黃燈的「普通」等級。8日鋒面通過及東北季風再增強，降雨機率增加，空氣品質會再好轉。（編輯：陳仁華）1110205