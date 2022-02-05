高公局預判6日壅塞路段出爐 建議用路人上午出發

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春節連續假期進入尾聲，高公局建議6日要北返的用路人趁上午時段出發。（中央社檔案照片）

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（中央社記者劉建邦台北5日電）交通部高公局今天表示，預判明天重點壅塞路段，包含國1北向西螺至埔鹽、苗栗至湖口；國3北向竹山至中興、大山至香山；國5北向宜蘭至坪林等路段，建議用路人上午出發。

交通部高速公路局發布新聞資料指出，6日為春節連假最後1天，預估國道交通量為100百萬車公里，其中北向交通量可達55百萬車公里。

高公局表示，預判6日重點壅塞路段，將出現在國1北向西螺至埔鹽系統、苗栗至湖口；國3北向竹山至中興、大山至香山；國5北向宜蘭至坪林等路段，建議用路人儘量上午出發。

高公局指出，國道在6日相關疏導措施包含，下午2時至晚上9時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道北向入口高乘載管制，單一費率；國3新竹系統至燕巢系統，採單一費率再8折收費、凌晨零時至5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

高公局表示，今天下午國道壅塞路段，包括國1北向新竹系統至湖口；國3北向南投服務區至中興、大山至西濱、關西服務區至大溪；國5北向宜蘭至坪林；國6西向國姓至霧峰系統，其餘路段均能維持行車順暢。

至下午5時止，國道交通量為77.2百萬車公里，預估今天交通量為120百萬車公里，仍在預期範圍。

高公局表示，呼籲避免疲勞駕駛，用路人事先可蒐集各項疏導措施資訊，出門前再利用高速公路1968手機應用程式（App）掌握即時路況。（編輯：屈享平）1110205