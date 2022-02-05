大陸冷氣團影響 7縣市可能有10度以下低溫

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（中央社記者劉建邦台北5日電）中央氣象局今天表示，至6日清晨，因受大陸冷氣團影響，各地氣溫仍偏低；今晚至6日上午，新竹縣、苗栗、台中、南投、彰化、雲林及金門局部地區可能出現10度以下低溫。

交通部中央氣象局發布低溫特報，今天下午至6日上午出現低溫區域，包含新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、金門縣有10度以下低溫機會，黃色燈號為寒冷，呼籲民眾注意。

氣象局發布黃色燈號是指平地最低氣溫攝氏10度以下。

氣象局指出，6日清晨受大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚冷，不過水氣稍減，東北部地區仍有局部短暫雨，桃園以北、東部及東南部地區有零星短暫雨，其他地區多雲到晴。

氣象局表示，大陸冷氣團在6日白天稍減弱，氣溫稍回升，北部、東北部天氣仍涼，其他地區早晚涼；大台北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣象局指出，7日鋒面接近，8日鋒面通過及東北季風增強，各地水氣增加，中部以北、東半部地區轉為有短暫陣雨天氣，其他地區也有局部短暫陣雨。（編輯：吳協昌）1110205