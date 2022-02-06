年後轉職小心求職詐騙 勞動部提醒3要7不

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（中央社記者吳欣紜台北6日電）年後轉職潮來臨，許多民眾趁勢轉換跑道，但據統計，近年求職詐騙因COVID-19疫情飆高，勞動部提醒，民眾求職應遵守「3要7不」，避免誤入求職陷阱。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情去年中肆虐台灣，全島進入3級警戒多個月，不少產業因疫情蕭條，連帶導致民眾失業、經濟困頓，隨著春節新開始以及疫情使然，年後轉職潮將更為熱絡。

不過，根據勞動部統計，近年求職者或員工申訴雇主涉有「不實廣告」、「留置證件」、「收取保證金」等案件都較疫情前來得高，107年件數有190件，而到了109年光涉有「不實廣告」的件數就高達234件、「留置證件」則有82件等。

勞動部勞動力發展署指出，隨著現代網路科技發達，3C產品讓資訊更容易取得，也有愈來愈多詐騙集團假藉徵人名義，利用臉書社群或Line即時通訊軟體等刊登求職廣告，並在面試時要求提供金融帳戶存摺及金融卡，讓求職人可能淪為詐騙人頭戶。

為避免民眾求職受騙，勞動力發展署指出，民眾求職應遵守「3要7不」，包含民眾求職前應要做好「三大準備」，在應徵時也要堅守「七不原則」，並多方查證、提高警覺，避免受騙。

勞動力發展署表示，求職前「三大準備」，包含面試前事先告知親友面試的地點，或請親友陪同、檢視要應徵公司徵才廣告內容是否合理、主動蒐集徵才公司的資料，檢視自己要應徵什麼行業、職務等。

面試時則要把握「七不原則」，包含不繳錢、不購買、不辦卡、不簽約、不離身、不飲用、不非法工作。

勞動力發展署也提到，如果民眾求職發現有異，都可向勞動部申訴，後續會轉交地方政府查處。（編輯：管中維）1110206