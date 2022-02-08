北醫大、華梵合作 跨校選修特色通識課免學分費

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（中央社記者許秩維台北8日電）台北醫學大學與華梵大學今天簽署學術合作協議，自2月起開放學生跨校選修特色通識課，包括陶瓷創作、花藝、鄉土歷史等課程，且免收學分費。

華梵大學發布新聞稿指出，北醫大與華梵簽署學術合作協議，兩校學生自這學期開始可相互選修課程，初期先以每學期各5門特色通識課程為主，未來還可互相使用圖書資源、互聘師資合開課程、推動遠距教學與網路教學等合作。

華梵大學校長林從一表示，華梵以藝術、設計領域見長，為注重「覺之教育」的精緻型博雅大學；北醫大則以醫學教育為本、生醫臨床為用，是具社會影響力的創新型大學；過去兩校少有合作，如今從校際選課開始交流，為未來攜手開創新領域、提升學生競爭力奠定良好基礎。

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台北醫學大學校長林建煌提到，北醫大秉持「學好做人方做醫」的信念，以「培育具人文關懷、創新能力及國際觀的生醫人才」為教育宗旨，華梵同樣重視品德教育，提倡「人文與科技融匯，慈悲與智慧相生」的教育宗旨，兩校的人文教育理念不謀而合。

華梵校方指出，校內通識課以琴、陶、書、畫、花、茶等「新六藝」課程最負盛名，這學期特別開放「中華花藝實作」、「陶瓷花器創作」、「水墨繪畫實作」、「書法創作與欣賞」、「文學作家的那些事」等課程供北醫大學生選修；北醫大則提供「發現台北」、「貨幣與文明」、「城市的歷史記憶」、「社區發展與生活法律」、「『資本論』導讀」等課程供華梵學生選讀。（編輯：管中維）1110208