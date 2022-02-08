更多編輯台推薦新聞：
奧運女子花滑史上第一人 俄羅斯15歲小將完成四周跳
運動

奧運女子花滑史上第一人 俄羅斯15歲小將完成四周跳

美議員訪台PO「降落台灣共和國」 推文被繪成漫畫懸掛國會山莊
政治

美議員訪台PO「降落台灣共和國」 推文被繪成漫畫懸掛國會山莊

北京冬奧電視網路直播管道看這裡 台灣4選手征戰
運動

北京冬奧電視網路直播管道看這裡 台灣4選手征戰

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包
生活

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

北醫大、華梵合作 跨校選修特色通識課免學分費

2022/2/8 16:20
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者許秩維台北8日電）台北醫學大學與華梵大學今天簽署學術合作協議，自2月起開放學生跨校選修特色通識課，包括陶瓷創作、花藝、鄉土歷史等課程，且免收學分費。

華梵大學發布新聞稿指出，北醫大與華梵簽署學術合作協議，兩校學生自這學期開始可相互選修課程，初期先以每學期各5門特色通識課程為主，未來還可互相使用圖書資源、互聘師資合開課程、推動遠距教學與網路教學等合作。

華梵大學校長林從一表示，華梵以藝術、設計領域見長，為注重「覺之教育」的精緻型博雅大學；北醫大則以醫學教育為本、生醫臨床為用，是具社會影響力的創新型大學；過去兩校少有合作，如今從校際選課開始交流，為未來攜手開創新領域、提升學生競爭力奠定良好基礎。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

台北醫學大學校長林建煌提到，北醫大秉持「學好做人方做醫」的信念，以「培育具人文關懷、創新能力及國際觀的生醫人才」為教育宗旨，華梵同樣重視品德教育，提倡「人文與科技融匯，慈悲與智慧相生」的教育宗旨，兩校的人文教育理念不謀而合。

華梵校方指出，校內通識課以琴、陶、書、畫、花、茶等「新六藝」課程最負盛名，這學期特別開放「中華花藝實作」、「陶瓷花器創作」、「水墨繪畫實作」、「書法創作與欣賞」、「文學作家的那些事」等課程供北醫大學生選修；北醫大則提供「發現台北」、「貨幣與文明」、「城市的歷史記憶」、「社區發展與生活法律」、「『資本論』導讀」等課程供華梵學生選讀。（編輯：管中維）1110208

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族