台銀推時光沙漏2英兩仿古銀幣 全球限量發行2500枚

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台灣銀行限量發行2500枚「時光沙漏2英兩仿古銀幣」，銀幣由澳洲柏斯鑄幣局鑄造，主題面中央鏤空，鑲嵌微型時光沙漏，幣面鐫刻的日月星辰採取占星術圖騰設計。（台灣銀行提供）中央社記者謝方娪傳真 111年2月9日

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（中央社記者謝方娪台北9日電）台灣銀行今天宣布，即日起於台銀網站及各分行、營業部銷售由澳洲柏斯鑄幣局鑄造的「時光沙漏2英兩仿古銀幣」，沙漏設計意在提醒人們珍愛當下，銀幣全球限量發行2500枚，每枚售價新台幣6300元。

「時光沙漏2英兩仿古銀幣」由澳洲柏斯鑄幣局鑄造，主題面中央鏤空，鑲嵌一個微型時光沙漏，幣面鐫刻的日月星辰採占星術圖騰設計，具有面部特徵的太陽在上方散發光與熱，環繞幣面刻劃各種盈虧變化的月相，點點繁星遍布，各自依循周轉或蜿蜒的軌道運行。

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台銀表示，整體作品要表達時間流動、天體運行乃至萬物更迭的宇宙意象，銀幣正面鐫有英國女王伊莉莎白二世肖像，芒星圖騰合圍於內圈，外圈標示發行年份2021、國名稱TUVALU、面額2 DOLLARS、含銀千分之999.9及重量2英兩。

台銀自今天起在銀行網站「黃金業務-紀念幣及套裝錢幣訂購」、各分行（簡易型分行除外）及營業部銷售「時光沙漏2英兩仿古銀幣」，台銀表示，銀幣採取仿古的幣面處理技術，每枚銀幣均附保證書，全球限量發行2500枚，每枚售價6300元。（編輯：潘羿菁）1110209