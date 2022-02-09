反毒教育結合電競 新增共學組邀家長老師組隊

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（中央社記者許秩維台北9日電）國泰金控攜手PaGamO線上遊戲學習平台合辦反毒英雄爭霸賽，結合電競與反毒教育，今年更新增「共學組」，邀家長或老師與學生一同組隊參賽。

主辦單位今天發布新聞稿指出，「國泰反毒英雄爭霸賽暨PaGamO全國學科電競大賽」今年邁入第3屆，將電競結合反毒教育的新穎方式，在中小學引發熱烈迴響，每年皆有逾萬名學子報名，為台灣的反毒教育宣傳創造新火花。

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國泰反毒英雄爭霸賽今年首度推出「共學組」賽制，邀請家長或老師一起與學生組隊參賽，希望透過家庭與學校的雙倍力量，串起零死角反毒防護網，也期望透過賽事，為家長與孩子搭起更良善的溝通橋梁。

國泰反毒英雄爭霸賽於即日起至5月9日受理報名，優勝隊伍有機會獲得獎金以及輕薄筆電等大獎，比賽獎項總價值高達新台幣87萬元，報名總人數達1.5萬人時，還將加碼抽出50名幸運得主，提供最新電競隱藏版地形「知識之塔」。（編輯：陳清芳）1110209