更多編輯台推薦新聞：
明金成心肌梗塞過世 出現哪些症狀要當心？6大預防重點一次看
生活

明金成心肌梗塞過世 出現哪些症狀要當心？6大預防重點一次看

法媒訪彭帥遭批淪中國宣傳機器 記者坦言無法證明她沒事
兩岸

法媒訪彭帥遭批淪中國宣傳機器 記者坦言無法證明她沒事

2022奧斯卡金像獎 主要入圍名單
娛樂

2022奧斯卡金像獎 主要入圍名單

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包
生活

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
冬奧花滑團體賽頒獎儀式喊卡 傳與羽生結弦狂熱粉絲有關
首頁 / 生活

反毒教育結合電競 新增共學組邀家長老師組隊

2022/2/9 16:46
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者許秩維台北9日電）國泰金控攜手PaGamO線上遊戲學習平台合辦反毒英雄爭霸賽，結合電競與反毒教育，今年更新增「共學組」，邀家長或老師與學生一同組隊參賽。

主辦單位今天發布新聞稿指出，「國泰反毒英雄爭霸賽暨PaGamO全國學科電競大賽」今年邁入第3屆，將電競結合反毒教育的新穎方式，在中小學引發熱烈迴響，每年皆有逾萬名學子報名，為台灣的反毒教育宣傳創造新火花。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

國泰反毒英雄爭霸賽今年首度推出「共學組」賽制，邀請家長或老師一起與學生組隊參賽，希望透過家庭與學校的雙倍力量，串起零死角反毒防護網，也期望透過賽事，為家長與孩子搭起更良善的溝通橋梁。

國泰反毒英雄爭霸賽於即日起至5月9日受理報名，優勝隊伍有機會獲得獎金以及輕薄筆電等大獎，比賽獎項總價值高達新台幣87萬元，報名總人數達1.5萬人時，還將加碼抽出50名幸運得主，提供最新電競隱藏版地形「知識之塔」。（編輯：陳清芳）1110209

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族