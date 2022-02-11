營運安全的基礎 王國材：台鐵改革會全力以赴

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北11日電）台鐵改革勢在必行，交通部長王國材今天表示，台鐵是百年老店，有很多問題在，但除了短期改善外，組織改革是營運安全的基礎，這部分會全力以赴。

台鐵太魯閣號事故受難家屬昨天面見行政院長蘇貞昌，交通部長王國材今天出席2022觀光節頒獎典禮時接受媒體聯訪時表示，早上他也跟蘇貞昌討論，在行政院或交通部這邊，對台鐵改革都會全力以赴。

王國材指出，台鐵安全改革或者組織改革都是嚴肅課題，也都在進行當中，蘇貞昌也認為王國材應該要落實台鐵改革的決心，當然台鐵是135年的老店，會有很多問題在，因此除了短期改善外，徹底的組織改革是營運安全的基礎。

針對台鐵工會要發起抗爭部分，王國材強調，過去像日本及韓國公司化的過程，讓組織彈性以及安全改革放在組織裡，是最基本也是最徹底的改革。現在台鐵碰到車輛、邊坡、軌道等問題，這部分會持續來做，但組織改革過去日本、韓國都有成功案例，也理解工會對於員工福利重視，都會納入考量並加強持續溝通。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

雖然王國材安排下週持續到中南部與台鐵員工溝通，但台鐵工會已經連署拒見王國材，王國材則回應，工會不見但他還是會見員工，他見面的台鐵員工都有提出很多公司化的問題，他也提出薪資福利不會比現在低，交通部過去也有中華郵政等3個公司化成功的案例，台鐵員工可以選一個來做參考，未來就以選中案例的薪資福利來發展。

另外，台鐵EMU500型閘瓦改台製又發生問題，王國材也指出，現在發現問題都已經在處理，老舊車廂在設備的採購上面臨困難，都已經掌握，閘瓦也會趕快更換。（編輯：陳政偉）1110211