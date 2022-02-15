未來2天雨減略回溫 週末轉濕冷下探11度

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（中央社記者張雄風台北15日電）氣象局今天表示，明天及17日水氣漸減，氣溫稍回升，17日晚間受華南雲雨區逐漸東移影響，除南部平地外幾乎全台有雨，持續至22日；週末又一波冷空氣南下，台南以北低溫下探攝氏11度。

中央氣象局預報員黃恩鴻告訴中央社記者，明天、17日水氣逐漸減少，桃園以南大致是晴到多雲，大台北、東北部、基隆北海岸降雨持續，不排除有大雨發生機會。

黃恩鴻表示，預計17日晚間開始，一直到22日，受到華南雲雨區東移的影響，水氣偏多，中部以北、東半部、南部山區都有局部短暫雨，降雨範圍幾近全台。

溫度方面，黃恩鴻提到，今天至17日清晨，雖然低溫可能緩升1度左右，但仍偏低，預計17日白天氣溫回升1、2度，中部以北仍然偏涼。

黃恩鴻說，19日冷空氣南下，目前預估強度在大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團間，20日夜間至21日清晨最冷，台南以北低溫下探11、12度；22日冷空氣減弱，但水氣仍在，中部以北、東半部、南部山區有局部短暫雨。

黃恩鴻表示，未來一週其實高山氣溫都偏低，3000公尺以上高山若水氣及溫度能配合都有降雪機會，尤其在18日之後水氣增，高山飄雪的可能性也提高。

黃恩鴻提醒，17、18日基隆北海岸、東半部、恆春半島可能有長浪發生；中南部17日可能會有局部低雲或霧，影響能見度。（編輯：張芷瑄）1110215