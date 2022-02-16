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大腸腫瘤致阻塞排便不順 醫師：金屬支架恢復暢通

2022/2/16 14:22（2/16 15:03 更新）
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中國醫藥大學附設醫院大腸直腸外科醫師蔡元耀（右2）16日在記者會中，分享以金屬支架治療腸阻塞的個案，說明可以金屬支架撐開腸道，恢復排氣及排便。（醫院提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年2月16日
中國醫藥大學附設醫院大腸直腸外科醫師蔡元耀（右2）16日在記者會中，分享以金屬支架治療腸阻塞的個案，說明可以金屬支架撐開腸道，恢復排氣及排便。（醫院提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年2月16日
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（中央社記者郝雪卿台中16日電）中國醫藥大學附設醫院大腸直腸外科醫師蔡元耀今天表示，一名大腸癌患者因為腸阻塞而吃不下、便不通，以往需採人工肛門手術，現在可以金屬支架撐開腸道，恢復排氣及排便。

蔡元耀今天在記者會中分享以金屬支架治療腸阻塞的個案時表示，這名60歲的女性患者連續多天沒有排氣、排便，甚至因腹部鼓脹嚴重導致走路困難，於是前來急診，腹部電腦斷層懷疑，因為大腸腫瘤造成大腸阻塞，引起「吃不下、便不通」症狀，需緊急治療。

蔡元耀指出，經確認罹患大腸癌

大腸癌如何防治？

大腸癌早期並無症狀，但可以透過定期篩檢，早期發現早期治療，根據統計，早期的大腸癌如果妥善治療，存活率高達90％以上。

預防方法

1. 養成良好飲食習慣、多吃蔬菜水果，少吃紅肉、加工肉及高油脂食物

2. 養成每天運動習慣

3. 養成定期篩檢的習慣、50歲以上民眾應每1至2年接受糞便潛血檢查，若有個人或家族瘜肉症或大腸癌病史的民眾，建議接受全大腸鏡檢查，檢查年齡也要提早。

資料來源：國健署

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，患者因為擔心臨時開刀、多日住院影響工作，在與醫療團隊討論後，決定先在腸阻塞處放置金屬支架，將腸道撐開，恢復暢通，在置入金屬支架隔天，患者馬上可以排便、排氣，也可正常飲食，等出院返家休息，大約2週後再接受微創腹腔鏡腫瘤切除手術，目前狀況穩定追蹤中。

蔡元耀說，在臨床上，大腸阻塞多為大腸腫瘤造成，當腫瘤侵犯腸道肌肉層時，腸道便失去彈性，隨著腫瘤蔓延、擴大，便可能阻塞腸道，腸道也會發炎、腫脹，進而造成食慾減退、飲食後容易腹脹、常有便意卻排便困難與體重減輕等症狀。

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有關腸阻塞治療方式，蔡元耀認為，過去腸阻塞病患多半需接受暫時性腸造口（人工肛門）手術，醫師先將腸道阻塞部位切除，再將腸造口縫於腹部體表處，等營養狀況恢復，腸子腫脹消退後，再進行腫瘤切除，病患除了接受全身麻醉，住院天數也拉長，更須隨時注意腸造口清潔、照護，避免感染。

蔡元耀強調，如今病患也可選擇使用大腸金屬支架，在短時間即可改善腸阻塞問題，恢復正常生活。對於70歲以上年長者或合併心衰竭、腎功能不佳等慢性病患者尤其適合。（編輯：黃世雅）1110216

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