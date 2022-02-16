爭取莫德納代工 立委盼打造生技護國神山

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（中央社記者郭建伸、蘇龍麒台北16日電）外界預估，政府可能透過國發基金投資新公司，與莫德納洽談mRNA平台技術移轉代工。朝野立委對此樂觀其成，認為新版生技條例給予租稅獎勵，加上國發基金投資，盼循此模式打造另一座護國神山。

美國生技公司莫德納（Moderna）宣布來台，業界透露，未來可能由政府規劃主導成立新公司，國發基金投資，招募民間生技廠商入股，以新版生技條例委託代工（CDMO）租稅優惠條款，與莫德納洽談mRNA平台技術移轉，除代工生產新冠疫苗外，感染性疾病、癌症等罕病新藥，是未來開發重點。

曾提案修正生技新藥產業發展條例並投入修法的包括民進黨立委賴瑞隆、林楚茵、莊競程、國民黨立委謝衣鳯等多名朝野立委。

賴瑞隆指出，當初推動修法，就是看出生技業是台灣未來發展的重點項目，且能夠成為台灣產業戰略布局的一環。

他說，樂見莫德納來台設立辦公室，國發基金投資招募民間生技廠商入股，並與莫德納洽談mRNA平台技術移轉，依照法令爭取相關租稅優惠，這對於整個國家都是有利。

賴瑞隆說，面對後疫情時代的戰略布局，期待國發會等相關部會，能加速推動包括防疫產業、國際防疫合作、外交等相關布局，也樂見政府持續爭取更多世界級的公司來台投資，帶動整體產業發展。

林楚茵受訪表示，當時修法沒有特別鎖定用於COVID-19疫苗，但疫情時代更凸顯醫療、生技產業重要性。

林楚茵表示，過往生技醫療研發需高額經費，但新版生技條例給予租稅獎勵，加上國發基金投資，看好能鼓勵生技醫療產業或其他產業進一步投資，也盼創造另一座護國神山。

莊競程受訪表示，台灣的生技醫藥產業不輸其他國家，這也是國外疫苗廠商會來台投資原因，台灣應透過政府力量重點栽培生技產業，而這也是下個世代的藍海。

謝衣鳯說，當初修法就是認為生技業可以為台灣帶來下一波經濟的起飛，因此願意提供更多的租稅優惠，盼台灣的生技產業蓬勃發展。

她說，國發基金可能投入爭取莫德納代工是好事，但希望國發基金也不能只關注在莫德納代工這一個點，還有許多mRNA技術能夠研發的疫苗，也希望國發基金能夠投入資源發展。（編輯：林興盟）1110216