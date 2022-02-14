中研院Omicron次世代疫苗 總統：展現台灣實力

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（中央社記者葉素萍台北14日電）總統蔡英文今天說，中研院團隊近來領先全球，對Omicron病毒發展了次世代mRNA疫苗，展現台灣堅強的生技實力；另外，她也說，希望資通訊產業跟生醫跨領域連結，打造屬於台灣精準醫療照護的品牌。

蔡總統今天在總統府接見110年度傑出生技產業獎獲獎單位，她致詞提到，疫情期間，生技產業發展受到更高的關注期待，台灣的生技產業也持續在國際上嶄露頭角。

她說，除了高端疫苗研發技轉製造，中研院近來有個好消息，就是中研院團隊近來領先全球，對Omicron病毒發展了次世代mRNA疫苗，這些都展現台灣堅強的生技實力。

蔡總統指出，過去這幾年促進生技產業發展，政府積極做了許多法規建構調整，例如，開放細胞治療、遠距醫療，成立智慧醫材專案辦公室，現在也預告將制訂再生醫療三法，包括再生醫療發展法、再生醫療施行管理條例、以及再生醫療製劑管理條例。

她說，再生醫療三法中，會透過增設專用基金的方式，積極獎勵再生醫療研究，也希望延攬培育人才，帶動再生醫療產業蓬勃發展。

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另外，蔡總統表示，台灣最優勢的產業之一就是資通訊產業，也希望資通訊產業與生醫可以有跨領域連結，展現出台灣優勢，這是發展精準醫療的重要基礎。

她說，政府已經提出相關方案，引進巨量數據、人工智慧、區塊鏈、物聯網等最新科技，繼續強化精準醫療的發展，打造屬於台灣精準醫療照護的品牌，這是台灣兩個最優勢產業的結合，她對這個產業抱著很大期待，也願意與大家一起努力。（編輯：郭無患）1110214