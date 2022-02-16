莫德納若與台廠合作 楊泮池：將加速台灣競爭優勢

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（中央社記者韓婷婷台北16日電）mRNA大廠莫德納擴大亞洲業務，宣布將設台灣子公司，是否進一步合作技轉設廠引發討論。生策會副會長楊泮池表示，mRNA技術受到全球關注，如果能與先進大廠合作可加速台灣在此領域的競爭力。

美國生技大廠莫德納宣布來台，業界透露，未來可能由政府規劃主導成立新公司，由行政院國發基金出資，循過去投資台積電模式，主導成立一家新的生技公司，招募民間生技廠商入股，與莫德納洽談mRNA平台技術移轉，除代工生產新冠疫苗外，感染性疾病、癌症等罕病新藥，是未來開發重點。

針對政府有意規劃成立國家隊，積極爭取莫德納技轉合作，國家生技醫療產業策進會副會長楊泮池表示，大家都是在媒體上看到這個消息，對於國際大廠來台投資設廠，都是樂觀其成，對台灣生醫產業發展更會帶來相當效益。

楊泮池表示，除了感染症，mRNA疫苗的應用潛力還包括癌症疫苗及其他疾病新藥開發。現在政府非常積極推動的生技醫藥產業發展條例，特別鼓勵新藥研發和受託開發製造（CDMO）布局，同時也鼓勵細胞治療與特管辦法，mRNA疫苗及藥物技術的引進，對於台灣研發與產製能量都是助力。

他認為，台灣目前雖已經有一些學研單位投入mRNA疫苗及藥物研發，但離實際應用還有一些距離；假如能引進國際mRNA大廠，補強台灣在研發及製造量能，可以加速台灣在此領域的發展及競爭能力。

楊泮池進一步指出，台灣臨床試驗品質佳、並與國際法規銜接，未來mRNA疫苗及藥物相關臨床試驗，以及感染症、癌症等相關新治療方式，台灣也有機會扮演重要的角色。而台灣也能透過參與臨床試驗，讓學研界進一步了解mRNA治療的相關技術；在一些特殊mRNA可應用的疾病治療上，台灣的病患也有機會參與最先進治療方式。

生物技術開發中心執行長吳忠勳表示，無法評論還未確定的事情，但若能與國外技術領先的先進廠商合作，絕對是好事。

吳忠勳認為，mRNA的技術開發未來是必須走的路，如果不想在新的治療方式上缺席，現在就要開始做。台灣已陸續有廠商及單位投入此領域，在技術面是有很多單位可以做，包括生技中心；但如果能與國外先進公司合作會更好，有智慧財產權的授權合作，才能加速開發及生產。

生技業者表示，一般而言，外商來台設辦公室，大部分業務就是賣藥，另外或許進一步提供臨床試驗。莫德納原本核心是以mRNA的技術研發癌症用藥及罕見用藥，COVID-19疫苗可以說是「天上掉下來的禮物」，讓莫德納賺飽飽，快速壯大；但大家心裡都很清楚，COVID-19的需求高峰期遲早會淡化，趁勢進行既有業務的全球布局才是長遠之際。

在業界看來，莫德納靠COVID-19疫苗賺進全球的錢，同時讓mRNA技術成為當紅炸子雞，此時加速全球布局並不意外，在亞洲技轉代工的首選是韓國，澳洲也在積極洽談中。

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業者認為，台灣生技廠商都不大，要獨立完成mRNA產品難度非常高，一定得靠政府支持與政策扶植，台灣擁有高品質的臨床實驗及相對成本優勢，還有對健保、癌症及罕見用藥的友善，國際藥廠進行全球臨床試驗，台灣是亞洲區很好的據點。

針對政府積極爭取莫德納技轉合作，生技業界普遍樂觀其成，也表達參股意願。東洋表示，對於促進台灣生技產業發展的機會，東洋都樂觀其成，但迄今並未與莫德納有任何聯繫；台康生總經理劉理成表示，還沒有聽說設廠的事，認為沒有想像中容易，但如果有機會當然有意願參與。（編輯：張良知）1110216