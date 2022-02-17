楊勇緯任家扶愛心大使 籲百元捐助弱勢兒少圓夢

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柔道好手楊勇緯有感弱勢家庭的困境，擔任家扶基金會愛心大使，呼籲民眾用百元捐幫助弱勢兒少，幫助他們籌募學習經費，盼每個潛力新星都能有機會大展長才。（家扶基金會提供）中央社記者吳欣紜傳真 111年2月17日

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（中央社記者吳欣紜台北17日電）弱勢家庭受限經濟因素，讓兒少對夢想「敢夢不敢做」，柔道好手楊勇緯有感弱勢家庭的困境，擔任家扶基金會愛心大使，呼籲民眾用百元捐幫助弱勢兒少圓夢。

根據家扶基金會調查，有67%的扶助家庭為單親或隔代家庭，其中有63%的月收入不到新台幣2萬5000元，然而收入微薄要穩定生活已經非常辛苦，若要兼顧穩定子女學習、精進或培植才藝天賦，對家庭經濟狀況將更為困難。

為了扶助家扶兒少天賦才能得以精進培植，家扶基金會推動「無窮世代計畫」百元捐活動，楊勇緯擔任愛心大使，幫助弱勢兒少籌募學習經費，盼每個潛力新星都能有機會大展長才。

家扶基金會今天發布新聞稿指出，依國際柔道總會公布的最新世界排名，楊勇緯現為男子60公斤量級世界排名第一，但他也曾有過低潮，像是在國三時期為了全中運金牌，忽略訓練造成的腰傷，雖順利晉級冠亞軍賽，但在心理的壓力及身體不適的狀況下，與金牌擦身而過。

這件事讓楊勇緯理解必須正視、面對運動傷害，且遇到挫折難免，但不要因為這些打擊而放棄自己夢想。

楊勇緯除了以自己經驗勉勵正在努力的家扶孩子，他也提到小時爸媽辛苦拉拔三兄弟長大，一路走來受到很多人的幫助，才有機會站上奧運舞台、為國爭光。

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有感弱勢家庭的困境，楊勇緯希望能透過自己的生命故事，將努力不懈的柔道精神傳承，並鼓勵有才藝天賦的孩子堅持下去，特別親筆簽名酷卡要送給正在往柔道專長努力的家扶兒。

家扶基金會社會資源處長林秀鳳說，弱勢家庭因經濟因素難以栽培孩子的能力與才藝，疫情衝擊、物價波動持續更顯生活困境，然而弱勢孩子的學習不容停歇，邀請社會大眾一起響應愛心，讓有天賦的孩子都有機會站上舞台、發光發熱。（編輯：管中維）1110217