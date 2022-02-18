北市促逾65歲民眾打疫苗 里長揪團20人專案造冊

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（中央社記者蕭博文、陳怡璇台北18日電）台北市副市長蔡炳坤今天指出，針對65歲以上長者COVID-19疫苗催種提出3方案，包括民政局媒合、里長揪20人成團專案造冊，並針對行動不便者安排醫師到宅接種。

台北市政府下午舉行防疫因應記者會，蔡炳坤在記者會中表示，中央第23期COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗預約平台16日開放預約，首日預約率如同最近天氣一樣冷冷的，今天中午預約截止，全國預約率僅約60%。

蔡炳坤說，北市府原本提供29萬多個預約名額，但還剩下約17萬多疫苗預約量，因此還是要鼓勵民眾接種疫苗，針對65歲以上長者推出3個催種方案。

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蔡炳坤指出，首先由民政局媒合65歲以上長者，造冊安排到13個中型接種站，第1劑至第3劑疫苗均可；此外，透過里長揪團，只要20人以上就專案造冊，可選擇疫苗廠牌，但同團以同一廠牌為原則，安排到各醫院的院外門診部接種；針對行動不便者，市府安排醫師到宅接種。

此外，蔡炳坤表示，已請各醫院開設第1劑、第2劑的門診，包括BNT、莫德納、高端、AZ等4種疫苗，有需要的民眾可到衛生局網站查詢，再到開設的醫院掛號接種。目前第1劑、第2劑疫苗還是有新台幣200元商品禮券優惠，持續到2月28日為止。（編輯：戴光育）1110218