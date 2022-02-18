學生確診新增2本土8境外 累計1107人染疫

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北18日電）國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，教育部今天公布最新確診學生案例統計，新增2名本土及8名境外移入案例，各級學校累計達1107名學生染疫。

根據教育部COVID-19各級學校學生確診統計案例表，自民國110年4月20日到111年2月18日下午5時30分為止，共1107名學生染疫，其中824例是本土案例（日增2例），283例是境外移入（增8例）。

以教育階段區分，大專校院470例（增7境外）、高中168例、國中127例（增1本土）、國小220例（增1本土）、幼兒園122例（增1境外）。

全國學生音樂比賽決賽將於3月1日舉辦，教育部規定被匡列確診、居家隔離、居家檢疫、加強自主健康管理、自主健康管理者，禁止參加競賽；比賽當天複檢後仍發燒者，也不能參賽。

所屬學校有確診案例停課、所屬縣市提升到第3級疫情警戒的學生，同樣不能參賽。教育部也規定，禁止使用共同樂器（如吹嘴），會場室內及戶外都不開放化妝或補妝。（編輯：戴光育）1110218