苗栗勞工遭截肢 負責人名下逾10間公司設高雄

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苗栗一名工廠女工因工傷截肢，她並指雇主事後態度消極甚至酸言酸語，引發網友心疼。（當事人提供）中央社記者管瑞平傳真 111年2月18日

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（中央社記者曾以寧高雄19日電）苗栗一名勞工在操作機台包裝1100公斤塑膠粉時，腳卡進滾輪並被貨物壓過遭截肢。事發公司負責人有10多間公司設於高雄，多關於通運、倉儲，高市府派員勞檢避免再發生職災。

高雄市勞工局主任秘書皮忠謀今天接受中央社記者電訪表示，目前已經派員前往謝姓負責人名下公司實施工安勞檢，但因涉及不同業別，會優先針對已發生職災的業別進行檢查、督促改善。

皮忠謀說明，因為同一個老闆管理同一種作業的模式可能類似，勞工局希望不管開多少家公司都不要發生類似的事情，會加強瞭解職災成因，避免後續有相同作業發生同樣職災。

至於公司是否確實補償遭截肢當事人，皮忠謀說，經瞭解，當事人與公司有進行協商，但雙方未達共識，造成當事人覺得沒有被照顧到。但因事情發生在苗栗縣，依規定應由當地主管機關進行後續職災調查、裁處，並由苗栗縣政府協助調解，高市府則會敦促雇主善盡職災補償責任。

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苗栗一名勞工在操作大型機台包裝1100公斤塑膠粉時，不幸腳遭卡進滾輪並被貨物壓過必須截肢。高雄市無黨籍議員黃捷在臉書貼文說，資方總公司設在高雄，自己已要求高雄市政府勞工局儘速協助調查工傷認定、進場勞動檢查，避免公司脫產逃避賠償責任。

經查，該公司謝姓負責人除了事發公司登記於苗栗，名下還有10多間不同名稱的公司，都登記在高雄市，其中多間有關倉儲、貨運等業務。與總公司相同地址也登記了多家倉儲、通運公司。（編輯：謝雅竹）1110219