女子工傷截肢控雇主諷「不嚴重」 資方喊冤：絕非10萬元打發

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苗栗一名工廠女工因工傷截肢，她並指雇主事後態度消極甚至酸言酸語，引發網友心疼；資方18日受訪喊冤表示，雙方認知有落差。（當事人提供）中央社記者管瑞平傳真 111年2月18日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣18日電）苗栗縣一名工廠員工因工傷截肢，指控雇主事後態度消極，甚至酸言稱截肢「不嚴重」，引發網友心疼；資方今天喊冤說，雙方認知有落差。

28歲王姓女子操作大型機台包裝塑膠粉時，包裝袋破損，她上前塗漿糊，但司機載走前方貨物，紅外線未感應到貨物而導致機台開始運轉，王姓女子右腳遭捲入輾壓，經送醫搶救，右下腿截肢；目前即使裝上義肢，仍難行走。

王姓女子今天接受媒體訪問表示，事故發生後，公司才緊急加裝防護線，而主管到醫院探視，拿新台幣1萬元慰問金，言語間反而像質疑她操作失誤；她提調解及賠償，公司也只提10萬元，甚至莫名將她踢出公司群組，出院時老闆娘還說「截肢而已不嚴重，裝個義肢就能走了」，令她更受創。

王姓女子說，當初應徵文書助理，但公司人力不足，要她先頂替其他部門，後來又調任包裝員，「我明明應徵的不是這個」。

這段經歷經友人放到網路後，引發網友討論和心疼，紛紛留言要她加油。

王姓女子雇主、朱姓業者接受媒體電訪時說，王姓女子仍在療養，10萬元只是暫時提供她現階段生活所需，「絕非是用來打發，也沒有對她不聞不問」。

朱姓業者表示，王姓女子當時剛動完手術，情緒非常低落，言談間深怕她有不好的念頭，才會說「就算截肢，裝上義肢還是可以行走」，希望開導、鼓勵她積極正向，不要放棄，早日回復正常生活。

業者說，調解過程中，對方求償2000萬元，調解委員有詢問試算方式為何？王姓女子沒回應，當天調解不成後就告公司，「站在資方立場，我們仍希望透過調解方式，圓滿解決」。

苗栗縣政府勞工及青年發展處長彭德俊接受媒體聯訪表示，勞資爭議部分，縣府協助調解，但雙方認知有落差，調解不成立就循司法途徑解決。

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彭德俊說，縣府後續會盡量協助王姓女子向資方爭取工資補償、傷病給付、醫療費用及團體意外險失能給付等，並引介法律扶助等資源。

事件引起苗栗縣議員曾玟學、陳光軒、宋國鼎及陳品安等關注，下午會同勞青處前往王姓女子家關懷，並將督促相關單位加強檢討縣內各工廠工作環境，落實職安維護。（編輯：李明宗）1110218