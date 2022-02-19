苗栗勞工遭截肢 業者承諾保障醫療後回任

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

苗栗一名工廠女工因工傷截肢，她並指雇主事後態度消極甚至酸言酸語，引發網友心疼。（當事人提供）中央社記者管瑞平傳真 111年2月18日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧高雄19日電）苗栗一名工人因包裝過程腳卡進滾輪、被貨物輾壓必須截肢。高市勞工局今天派員到位於高雄的總公司檢查、督促從優給付職災補償，業者並承諾保障受傷員工回任權益。

苗栗一名勞工在操作大型機台包裝1100公斤塑膠粉時，不幸腳卡進滾輪並被貨物壓過必須截肢，引發社會關注，事發總公司登記於高雄。

高雄市政府勞工局發布新聞稿表示，事件為公司承攬苗栗一家製造廠的貨品裝卸作業過程中肇災；今天已派員到公司進行檢查，發現是經營交通運輸業，在高雄並未設廠，查無勞檢紀錄。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

勞工局也現場要求業者應完善各地廠區相關作業設備、流程及教育訓練等，避免再次發生災害；並檢視、督促業者依勞基法規定，從優給付苗栗勞工職災補償並提供醫療協助，業者也承諾會保障受傷員工醫療後回任的工作權益。

勞工局表示，災害原因及責任已由勞動部職安署中區職業安全衛生中心進行職災事故檢查及裁罰，高市府將全力協助職安署及苗栗縣政府需求，合力守護職災勞工的權益。（編輯：謝雅竹）1110219