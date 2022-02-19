合歡山路面可能結冰 翠峰大禹嶺路段預警性封閉

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（中央社記者吳哲豪南投19日電）交通部公路總局埔里工務段今天下午發布新聞指出，合歡山區今晚可能會有固態降水或路面結冰情形，台14甲線翠峰至大禹嶺路段下午5時起實施預警性封閉，車輛只出不進。

交通部中央氣象局發布低溫特報指出，受寒流影響，今晚到下週一，各地溫度降低，台灣西部地區可能會降到攝氏10度以下，合歡山入夜後可能會下雨，溫度約在4度上下。

合歡山上午飄小雨，但山上氣溫不夠低，民眾興致不減仍開車上山，將車輛停放在武嶺及翠峰停車場，有人在山上煮泡麵飽餐一頓，也有人在武嶺亭拍照留念；南投縣警察局仁愛分局員警指出，合歡山雖沒下雪，仍有民眾上山賞景，分局也加派警力指揮交通。

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公路總局第二區養護工程處埔里工務段下午發布新聞指出，依最新氣象情資研判，晚間台14甲線合歡山區路段溫度下降，可能會有固態降水或路面結冰機率高，為確保用路安全，傍晚5時起，翠峰至大禹嶺路段實施預警性封閉，車輛只出不進。

埔里工務段表示，明天清晨會視天候及道路狀況，決定是否開放通行或限加掛雪鏈車輛通行，呼籲用路人如非必要，避免行駛中高海拔山區道路。（編輯：謝雅竹）1110219