中橫巨石砸路、結冰機率低 翠峰至大禹嶺不夜封

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（中央社記者蕭博陽南投縣21日電）合歡山今天持續湧入追雪族，可惜未見明顯降雪。公路總局評估晚間結冰機率低，加上巨石砸損中橫便道，投89線也有阻斷情形，決定今夜翠峰至大禹嶺不封閉。

寒流發威搭配水氣，賞雪勝地合歡山昨天假日湧入大批追雪族，就算今天是上班日，仍有熱血遊客上山等候降雪，可惜直到中午仍未如願，只好陸續下山，還遇到台14線77公里處路樹傾倒阻礙交通，所幸公路總局很快鋸除倒樹並運走，恢復雙向行車，逐漸消化塞車潮。

中橫公路臨時便道今天清晨發生巨大落石砸壞明隧道鋼梁，橋梁路面也被砸出大洞，所幸當時無人車經過，臨時便道也有路段落石嚴重，公路總局封閉道路搶修，居民、公務通行班次取消，影響台中梨山往來谷關交通，居民進出須繞行台14甲線合歡山公路往南投埔里。

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交通部公路總局於可能降雪期間，評估氣象資訊後，通常會在台14甲線18公里處南投縣翠峰至41.5公里處花蓮縣大禹嶺路段實施夜間預警封閉，隔天清晨視天氣、道路狀況開放或限掛雪鍊車輛通行，例如昨天夜間就有實施，今天清晨巡檢路況正常，才恢復正常通行。

考量中橫公路臨時便道交通中斷、南投縣仁愛鄉「投89線」力行產業道路15.8公里處翠巒路段易有落石，若合歡山又夜封，居民進出更困難，第二區養護工程處回應記者詢問表示，合歡山公路今天夜間結冰機率低，加上中橫、投89線有阻斷情形，及梨山居民交通需求，決定台14甲線翠峰至大禹嶺路段今晚不封閉，派保全進駐武嶺、合歡山遊客中心兩端守視。（編輯：謝雅竹）1110221