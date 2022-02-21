EMU900車門多次異常 台鐵要求韓國廠商全面改善
2022/2/21 22:17
（中央社記者汪淑芬台北21日電）台鐵EMU900型通勤電聯車去年4月上路營運，卻發生多起車門無法關起異常事件，昨天再發生1起，台鐵研判是車門門軌裝置未置中造成，已要求韓國廠商全面改善。
台鐵EMU900型電聯車享有「最美區間車」美譽，營運至今不到1年，已有多起車門無法正常關起異常事件，昨天有旅客拍下1235次區間車連續有3車門被貼上「異常」的貼紙。
對此，台鐵機務處今天回應，EMU900營運以來就發現車門的「防夾裝置」很敏感，常常無法正常關門，初步研判可能是門軌裝置未置中，造成車門馬達偵測到較大電流，誤判車門有異物，設定感應3次後就自動開門。
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台鐵機務處指出，實際上車門並未故障，但為避免危險，列車長發現時會將門先封閉，造成旅客誤認車門故障；列車返回機務段後，維修人員就會立即檢查。
台鐵向韓國購買52列共520輛EMU900型電聯車，已交付16列，15列上路營運，1列測試中，除車門異常外，去年也出現過空壓機及煞車系統故障事件。交通部長王國材曾指示，台鐵須確定EMU900完全沒問題後才能驗收。（編輯：戴光育）1110221
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