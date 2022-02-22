無人機正夯 華梵大學成立無人機國家考場

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經交通部民航局審核通過，華梵大學成立雙北地區綜合大學首座遙控無人機國家考場，22日舉行揭牌儀式，未來北台灣民眾能就近學習與考試，取得無人機國家證照。（華梵大學提供）中央社記者沈佩瑤傳真 111年2月22日

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（中央社記者沈佩瑤新北22日電）因應無人機應用廣泛，華梵大學成立無人機國家考場，通過測驗即可取得證照，方便北台灣考生。華梵校長林從一今天說，111學年度將開設相關課程，在校生無需另付費就能考照。

華梵大學今天發布新聞稿指出，根據工研院等研究單位預估，至2025年，台灣遙控無人機相關產值將超過新台幣1800億元，除了空拍攝影與娛樂展演，還包括巡檢、勘災、物流運輸、農噴植保、電信中繼基地台等多元商業應用。

經交通部民航局審核通過，華梵大學成立雙北地區綜合大學首座遙控無人機國家考場，今天舉行揭牌儀式。

華梵大學校長林從一致詞表示，華梵大學自2019年起投入相關人才培育工作，在推廣教育中心陸續開辦智慧無人機種子飛手培訓班及全能人才養成班等課程，至今已有200多人結訓。

林從一說，111學年度起將在校內開設無人機六合一模組學程，串連系統研發、組裝、維修、飛行、考照、產業應用等6大區塊，華梵學生無需另行付費，就能於畢業前修完課程、取得證照。

民航局飛航標準組簡任技正耿驊致詞表示，感謝華梵大學願意支持國家政策成立遙控無人機考場，提供更好的學習環境與考試場所，讓北台灣民眾能就近學習與考試，取得無人機國家證照。

新聞稿中並分享考生經驗。施瑞軒是首位在華梵考場通過術科測驗的考生，他畢業於明道大學精緻農業學系，來自桃園觀音產銷班。

施瑞軒說，此次順利拿到證照，終於可以擔任一名專業的農噴飛手；農藥噴灑市場行情正夯，代噴一分地可領300到600元，一天工作約4個小時就可輕鬆賺取萬元以上報酬。（編輯：李錫璋）1110222