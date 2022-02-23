新北增2例確診 都與宗教協會聚餐KTV群聚有關

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（中央社記者黃旭昇新北23日電）新北市政府指出，今天新北新增2例本土病例，個案都與宗教協會聚餐、KTV群聚有關。

新北市副市長劉和然、衛生局長陳潤秋下午說明新北市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，劉和然表示，今天新北新增案20249、案20248等2例，其中案20249是住蘆洲區的7歲男童，個案為案19927（台北市餐廳KTV群聚案的三重某幼兒園男童）的小表哥。

他指出，因案19927到阿姨家住宿，案20249被匡列於居隔第6天陰轉陽，接觸者先前已匡列，對社區影響不大。

劉和然說，案20248是60多歲女性，住在新店區，9日晚間在台北市某餐廳與案19665同時段用餐，遭回溯匡列採檢，核酸檢測（PCR）為陽性，Ct值23，收治專責病房隔離治療。

新北市衛生局公布，案20248因照顧家人，生活單純少外出，共匡列接觸者3人居家隔離並採檢。案20248的公共足跡僅有19日出現在新店區中央路IKEA Cafe。

新北市長侯友宜今天上午在新北市府防疫會議中表示，宗教團體的聚餐與KTV傳染，因快速守住使疫情穩定且慢慢舒緩，但也要做好準備，以嚴謹態度面對228連續假期。

侯友宜說，採取寬鬆但嚴謹的態度面對疫情，策略上，新北疫苗接種覆蓋率第1劑83%、第2劑79%、第3劑40%，仍需要加把勁力拚，依照這樣的速度，疫苗覆蓋率不但可達到國際水準，也可建構更有效率的群體免疫力。（編輯：戴光育）1110223