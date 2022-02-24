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寒流農損 愛文芒果最傷

2022/2/24 13:21
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（中央社記者楊淑閔台北24日電）農委會今天更新2月寒流對全台農業造成影響的統計，累計農業產物損失新台幣6685萬元，各縣市以屏東縣損失2156.4萬元最多，損失金額前3名作物為愛文芒果、韭菜、草莓。

各縣市損失金額依序為屏東縣2156.4萬元，苗栗縣1901.9萬元，桃園市1881.8萬元，台中市487.9萬元，新竹縣174.4萬元，以及南投縣78萬元、高雄市2.4萬元、台南市1.8萬元等為主。

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其中農產損失6685萬元，農委會統計，農作物被害面積654公頃，損害程度24%，換算無收穫面積159公頃。受損作物主要是改良種芒果（愛文芒果為主），被害面積211公頃，損害程度31%，換算無收穫面積65公頃，損失金額2040萬元。

其次為韭菜損失1869.6萬元、草莓損失1814萬元、高接梨穗損失675.5萬元，以及李子損失161.7萬元等。農委會說，將持續發布更新資訊。（編輯：唐聲揚）1110224

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