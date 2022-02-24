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台灣5高中建校百年首度串聯 慶祝活動4/1起開跑

2022/2/24 13:43
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（中央社記者陳昱婷台北24日電）成功高中、新竹高中、台中二中、台南一中及高雄中學今年創校百年，5校首度串聯慶祝，由雄中在4月1日打頭陣，延續到中二中12月24日校慶落幕。

台北市長柯文哲出席「台灣5中，世紀春風」共同慶祝建校100週年致詞表示，1922年，當時的日本總督府頒布「台灣教育令」，分別在台北州、新竹州、台中州、台南州、高雄州各設一個中學。

柯文哲指出，1922年至今剛好100年，5所高中也更名成為成功高中、新竹高中、台中二中、台南一中及高雄中學，為台灣培養很多人才，下個百年將繼續擔任台灣重要的學校。

統籌5校聯繫的成功高中校長孫明峯會後向中央社記者說，這是5中百年來首度串聯慶祝，各校的校慶大會上，其餘4校都會派人參與，接下來也會鼓勵5中學生間的交流，包含課業與非課業方面。

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5校校慶大會依序為高雄中學4月1日登場、台南一中4月16日、成功高中5月7日、新竹高中12月11日、台中二中12月24日。

5校並在今天發布聯合宣言指出，今年攜手慶祝建校100週年，不分一中二中和南北西東，回首過往展望未來，將持續陶冶青年品德、拓展全人教育、擁抱婆娑海洋、培養世界公民以及涵育務實精神，繼往開來，作為邁向新世紀的里程碑。（編輯：李錫璋）1110224

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