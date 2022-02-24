酒駕死亡人數增10% 王國材爆氣痛罵混蛋吃牢飯

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（中央社記者余曉涵台北24日電）交通部今天公布去年道安總報告，交通事故總件數、死亡人數及受傷人數都是近5年來首度下降，但酒駕造成死亡人數卻增10%，部長王國材痛批酒駕者是混蛋，若再酒駕就去吃牢飯。

交通部舉行110年1至12月道路交通安全總報告記者會，會中交通部道路交通安全督導委員會執行秘書吳木富說，根據統計，110年交通事故總件數高達35萬6779件，造成2990人死亡、47萬4376人受傷。

吳木富表示，與109年同期相比，事故總件數減少5480件；死亡人數從3000人減少10人；受傷人數也減少7777人，是近5年來首度下降，不過機車事故的死亡人數及酒駕造成的死亡人數都較109年增加，尤其酒駕造成死亡人數318人，較109年289人增加29人（10%）。

進一步分析酒駕死亡人數所在縣市，前5名縣市為屏東40人、高雄35人、桃園34人、台南31人、台中24人， 與109年同期相比，以高雄增加10人、台東10人、台南6人、彰化5人、花蓮5人較多。

王國材說，由於去年酒駕死亡人數增加，因此今年將以酒駕為道安重點，今年截至2月18日，共有617人酒駕不同意易科罰金。他強調，「針對酒駕混蛋，再酒駕就吃牢飯。」

王國材指出，目前各縣市都至少有一間酒後代駕公司，呼籲民眾酒後應該要找代駕。

王國材表示，對於去年死亡人數減少但仍造成2990人死亡的數字並不滿意，因此道安還會是今年交通部的重點項目。

另外，以縣市來看，事故死亡人數增加前5名為新北、台北、苗栗、宜蘭及國道，減少前5名則為台中、台南、高雄，花蓮及雲林。王國材表示，感謝減少事故死亡人數的縣市努力，而增加死亡人數的縣市，也將是未來道安重點，並以高齡者及機車為主。

王國材說，國道部分增加18人由他負起全部責任，由於國道死傷事故多是發生在二次事故上，呼籲民眾發生拋錨或小擦撞時，應該按照標準作業程序，開啟警示燈、放置車輛故障標誌、一定要面對來車以及走在路肩或護欄外、在安全處等待警方抵達。

若以每10萬人計算來看各縣市道安狀況，吳木富說，交通事故死亡人數前5名為台東26.7人、屏東25.9人、嘉義縣25.1人、雲林22.8人、苗栗22.5人；增加較多的為宜蘭4.9人、苗栗4.1人、基隆1.6人、台北1人、澎湖0.9人。

各首長主持道安會報情形部分，雲林縣因為考量疫情今年1月未召開道安會議，已經在2月初由縣長主持召開，屏東、台東則雖然有召開過1次道安會議，但並未有首長主持。

王國材說，台東及屏東為每10萬人死亡的前2名，呼籲首長在公務繁忙之際，也應該要參加道安會議，針對傷亡原因改善。

至於未來的交通事故死傷期望可以減少到多少，吳木富表示，終極目標是零傷亡，未來陸續推動路口改善、科技執法建置等，可預期會漸漸往減少的方向走。（編輯：管中維）1110224