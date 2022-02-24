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吳正己續任台師大校長 盼邁向國際頂尖學府

2022/2/24 17:54
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（中央社記者許秩維台北24日電）台灣師範大學今天表示，校長吳正己獲得校務會議代表支持，續任第14任校長；今年適逢台師大創校百年，吳正己期盼帶領台師大成為國際頂尖學府，再創下一個百年風華。

台師大新聞稿指出，台師大於2月22日舉行校長續任致聘典禮，由教育部次長劉孟奇致送續任聘書給吳正己，期勉吳正己帶領台師大發展成為傳承與創新並進的國際頂尖大學。

台師大校長吳正己自民國107年就任，任內致力推動國際化、產業連結、校友網絡等校務重點，第1任期屆滿前，校內舉行續任同意權行使投票，獲超過3/4以上校務會議代表支持，連任校長。

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吳正己表示，在國際化方面，台師大與英國劍橋大學、美國耶魯大學等國際名校建立實質合作，並獲選為教育部雙語重點培育大學；在產學連結上，台師大已發展為綜合型大學，培養各行業優秀人才，並與國際企業結盟，提供學生實習及就業機會；另外，成功聯結海內外校友，成為母校最堅厚的支持力量。

吳正己提到，校務能夠順利推動，歸功於全體師生的支持，以及學術與行政主管的付出；今年適逢台師大創校百年，他期許自己繼續扮演好服務師生及成就師生的角色，在第2任期內打下堅實基礎，期盼帶領台師大成為國際頂尖學府，再創下一個百年風華。（編輯：管中維）1110224

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