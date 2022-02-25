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屏東寒害最傷5種農作物 農損逾4000萬元

2022/2/25 17:53
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（中央社記者李卉婷屏東縣25日電）屏東農作物歷經寒流夾帶雨勢傷害，經縣府統計，農損面積達494.81公頃、損失金額為新台幣4772萬元，其中以芒果、荔枝、辣椒、蜜棗及蓮霧等5種農作物最為嚴重。

屏東縣政府農業處今天發布新聞稿指出，依中央氣象局預報顯示，寒流過後，全台氣溫將在228連假間逐步回暖，農作物在低溫中甦醒回溫時，通常較為脆弱，農委會高雄區農業改良場也在網站建置農作物相關防寒及復育措施。

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農業處說，截至25日為止，已接獲鹽埔、高樹、九如、里港、東港、枋寮、內埔、長治、車城、新埤、萬巒、恆春、三地門、瑪家、獅子及春日等16個鄉鎮公所提報2月寒流造成農作災情，提報作物為改良種與本地種芒果、荔枝、辣椒、蜜棗及蓮霧等5種農作物居多。

農業處表示，低溫後伴隨陽光及高溫，通常是農作物顯現寒害的時機，要求各公所加強彙整災損資料，後續將由縣府安排勘災，目前統計轄內農損面積達494.81公頃、損失金額4772萬元。（編輯：謝雅竹）1110225

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