因應俄烏戰爭 飼料玉米採購已夠半年用量無虞

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北25日電）行政院農業委員會今天發布新聞稿表示，台灣近5年沒向俄羅斯進口飼料玉米，也很少從烏克蘭進口，而俄烏正在戰爭，目前採購量226萬公噸，足夠未來6個月國內需求使用無虞。

農委會畜牧處說，國內所需飼料玉米高度仰賴進口，近5年（民國106年到110年）財政部關務署資料統計，平均年進口量約412萬公噸，平均月進口量約34.3萬噸；目前已完成226萬公噸採購，足夠未來6個月使用。

俄烏都是穀物生產國，但畜牧處說，台灣極少向2國進口飼料玉米，近5年關務署資料統計，僅3次自烏克蘭進口，分別是106年2月1.1萬公噸、108年4月1.6萬公噸及110年12月7.1萬公噸。

另外，畜牧處說，中期規劃請台灣糖業股份有限公司租用2.5萬噸滾動式倉儲空間，作為政府調節國內飼料玉米供應量使用；擴大飼料玉米耕種面積，由現行1.5萬公頃倍增到3萬公頃，年產量預估可由原本8.8萬公噸增加為17.6萬公噸；長期規劃新建6萬噸飼料玉米圓倉，擴增倉儲空間，建立安全庫存。（編輯：李明宗）1110225