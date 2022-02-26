健保部分負擔調漲 陳時中允加強溝通維持品質

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衛福部長陳時中（前右2）26日上午在高雄市長陳其邁（前右1）、民進黨立委賴瑞隆（前左1）、高雄市議員李喬如（前左2）等陪同下，視察高雄旗津商圈。中央社記者洪學廣攝 111年2月26日

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（中央社記者洪學廣高雄26日電）衛福部公布預估上半年調漲健保3大部分負擔，對此，衛福部長陳時中今天南下視察高雄旗津商圈回應，整體內容都在規劃內，之後政府會跟各個團體加強溝通，盼保住健保品質。

自2月2日旗津COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案（案19843）隔離後，至今無新增病例。高雄市長陳其邁24日宣布，解除旗津防疫加嚴措施、回歸正常，並感謝旗津鄉親在防疫上的動員、配合及落實。有關旗津地區的振興加碼，高市府預計最快在3月中推出。

陳時中今天率中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥、醫福會執行長王必勝、疾管署副署長羅一鈞等中央防疫團隊南下視察旗津商圈防疫觀光。上午在陳其邁陪同下，先抵旗津天后宮參拜，祈求疫情退散，隨後來到旗津著名海產街、旗后商圈為在地業者加油，進行觀光振興，預計在高雄停留一天。

針對衛福部昨天公布預估上半年就會調漲健保3大部分負擔，並調高投保金額上限至新台幣21萬9500元，陳時中會前接受媒體聯訪回應，整體健保部分負擔或各項制度都在衛福部跟健保署內的詳細規劃。各個團體對此議題當然會有不同專業意見，但政府之後會加強溝通，希望能保住健保品質，也能讓它永續。

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至於國內疫苗第3劑施打率，陳時中說，目前約39.8%，相信可以很快達到50%。還是要強調打疫苗雖然無法將疫情控制住，但「有打有保佑」，重症跟死亡率可以顯著下降。

另外，湧言會民進黨中評委、新北市議員張志豪24日臉書支持陳時中參選新北市長。陳時中面對媒體提問，回應表示，疫情目前雖然是穩定可控，但未來病毒可能還是會隨時變化，現在還在防疫期間，其他不做多想。（編輯：孫承武）1110226