228連假天氣好民眾出遊 多處省道車多壅塞

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（中央社記者余曉涵台北26日電）今天是228連假首日，加上天氣好，吸引不少民眾出遊。公路總局說，今天上午北部台2線竹圍至紅樹林路段等多處省道車多壅塞。

今天是228連假首日，由於天氣轉好，讓不少民眾紛紛趁假期出遊。交通部公路總局今天發出新聞稿表示截至中午12時止，省道主要幹道、觀光景區及銜接國道部分路段陸續出現車多、壅塞情形，包含北部台2線竹圍至紅樹林路段、台4線武嶺橋至大溪路段、台61線紅毛港至鳳山溪路段、台64線八里路段及台65線土城接國3路段，中部台61線中彰大橋路段及台74線接國3路段，南部台3線古坑至梅山路段、台18線中埔路段、台86線關廟接國3路段，及東部台9線蘇花公路，請用路人行經上述路段時耐心駕駛。

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公路總局預估，中午過後將有車多或壅塞情形的路段，包含北部台2線及台2乙線淡水路段、台2線東北角路段、台3線及台7線大溪至慈湖路段，中部台3線苗栗大湖路段、台21線日月潭周邊及台74線接國3路段，南部台1線水底寮~楓港路段及台18線中埔路段，及東部台9線礁溪路段。

公路總局指出，目前烏來、天祥及太魯閣、鯉魚潭目前停車場停車情形已達停車位70%以上，用路人前往上述路段或風景區時，可至幸福公路App及省道即時資訊服務網查詢路況，並請留意省道上資訊可變標誌（CMS）發布路況及停車場資訊，適時改往其他景點遊憩。（編輯：陳政偉）1110226