台南購物節抽獎倒數計時 頭獎800萬輕豪宅

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（中央社記者張榮祥台南26日電）發票登錄金額超過百億元的台南購物節，最後最大獎將於3月12日在三井Outlet、抽出市值新台幣800萬元以上的2戶輕豪宅。南市府提醒民眾趁228連假來台南旅遊消費登錄抽豪獎。

台南市政府經濟發展局今天新聞稿表示，頭獎分別為位在永康區永大路上830萬元、安南區九份子重劃區880萬元的輕豪宅。歡迎全台消費者趁著228連假趕緊來台南旅遊消費登錄抽豪獎，把握最後機會上網登錄，有機會抱回豪獎。

抽獎日將於3月12日下午2時在新開幕的三井台南店抽出，無法至現場民眾可透過「台南經濟情報讚」(https://www.facebook.com/economic.tainan )粉絲專頁觀看線上直播，見證兩間輕豪宅幸運得主。

經發局陳凱凌局長說，為強化發票登錄系統內控及檢核歷次中獎者資訊，市府也委請律師第三方公正單位就發票登錄程序、中獎領據等進行稽核，檢核各中獎名單是否符合活動資格，並由系統資訊工程師針對刻意登錄大額的假消費金額進行檢核。

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民眾如中獎，也必須持實體發票或雲端發票查詢截圖畫面兌獎，經核實確認無誤才可領獎。提醒民眾發票登錄資訊務必正確，否則將影響中獎權益，並妥善保存發票正本並及早上網登錄，避免因最後因登錄量爆增造成系統塞車而錯失抽獎機會。

經發局商業科表示，已第11年舉行台南購物節，成功帶動台南消費熱潮，發票登錄金額破百億，創下歷年來最佳成績。只要到活動官網登錄在台南消費滿100元的發票，就能參加抽獎，每100元可獲得1組抽獎序號。（編輯：孫承武）1110226