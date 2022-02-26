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疫情12/300

桃園男子與妻兒確診 市府採檢相關職場校園

2022/2/26 15:05
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（中央社記者葉臻桃園26日電）桃園市今天新增3例本土個案，為30多歲男子及他的妻兒。桃園市政府表示，男子是上任新工作前採檢確診，已採檢妻子職場全數105人、孩子的全校師生家長287人，檢驗中。

桃園市政府下午發布新聞稿表示，中央流行疫情指揮中心今天公布桃園新增3例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案。

市府表示，本土個案（案20483）為30多歲男性，因尚未完整接種疫苗，他的新工作要求須附檢驗報告，自費採檢時確診，Ct值26，經匡列2名家人採檢也確診。

市府表示，個案的妻子（案20484）Ct值32.8，孩子（案20485）Ct值35.2，3人目前皆收治醫院隔離治療，另3名同住友人經採檢為陰性，已安排至集中檢疫所隔離；衛生局已掌握社區相關疫調並安排採檢。

市府表示，針對案妻（案20484）職場與案子（案20485）所就讀的學校，今天已派醫療團隊完成採檢，職場全數採檢105人，全校師生及家長採檢287人，持續擴大匡列、擴大採檢因應，目前尚待檢驗結果。

市府表示，桃園2處社區採檢站以1天輪流開設1站的方式，於上午9時至12時，開設中壢區中正公園採檢站（2/26、2/28、3/2、3/4、3/6）或桃園區中路公園採檢站（2/27、3/1、3/3、3/5）供民眾採檢，持續進行社區健康監測。（編輯：方沛清）1110226

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