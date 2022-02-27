北市出版防疫紀實專書 500本花153萬元惹議

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北27日電）台北市去年5月爆發COVID-19疫情，觀傳局在市長柯文哲指示下編撰防疫專書，但500本書卻花費153萬元，引發爭議。觀傳局說明，本書採訪超過百名抗疫前線人員，編輯作業須較多成本。

台北市政府研考會日前舉辦「堅韌的疫誌-台北市防疫紀實」贈書感恩會，將這本在今年2月出版，集結去年5月到7月之間超過100名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫工作者的心路歷程，以及市府防疫作為的專書，送給受訪者及各大醫院代表等人。

不過，根據「110年臺北市COVID-19防疫專書委託企劃編印案」經費表，這本書首刷僅限量500本，卻花費新台幣153萬3900元，相當於一本書成本就高達3068元，引發質疑。

民進黨籍台北市議員簡舒培更發現，專書是由台北市副市長黃珊珊擔任專案經理，書裡有三分之一的內容是在講黃珊珊做了多少事情，根本是柯文哲趁著任期最後一年幫黃珊珊搞「大內宣」，用市政機器為黃珊珊輔選。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台北市觀傳局說明，本書採訪超過百名抗疫前線的人員及與民間組織攜手抗疫的故事，耗時數月完成，總頁數達320頁，因採訪人物數量較多，編輯作業與工程也需要比較多成本，153萬3900元經費包含企劃、採訪撰稿與編輯、圖片攝製、印刷裝訂等費用，首刷印量500本為經評估預算可印製量。

台北市政府發言人陳智菡表示，台北市累積了許多珍貴的防疫經驗，這本書透過訪談還原台北市各機關、醫療院所與民間團體的防疫作為與心路歷程，不只是很好的教材，也希望透過此書看到人性良善的一面，帶來正能量；黃珊珊身為防疫指揮官之一，有一定的露出或角色，非常正常。（編輯：張銘坤）1110227