市長任內最後挑戰一日北高 柯文哲：盡力而為[影]

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台北市長柯文哲（前）在市長任內最後一次挑戰騎單車「一日北高」，27日一早到北投關渡宮集合出發。中央社記者徐肇昌攝 111年2月27日

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（中央社記者陳昱婷台北27日電）台北市長柯文哲今天在市長任內最後一次挑戰騎單車「一日北高」，對於有沒有把握在明天凌晨抵達終點高雄大義國中，他說，沒有騎怎麼知道，凡事盡力而為就好。

今天是柯文哲台北市長任內最後一次挑戰騎單車「一日北高」，柯文哲在出發前接受媒體聯訪表示，很多人問他，63歲了，到底有沒有把握騎到高雄，但沒有騎怎麼知道，凡事盡力而為就好，「反正晚上就知道了。」

國民黨台北市議員李柏毅及前國民黨青年團團長田方倫昨天指出，柯文哲為了準備「一日北高」，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫規定學校室內場所不得外借的情況下，借用西松高中自行車室訓練，無視禁令搞特權。

柯文哲回應，這沒什麼特權，這次活動市府首長有組兩隊報名團體賽，等於市府集訓，有人刻意要攻擊也沒辦法。台北市政府發言人陳智菡補充，借場地皆有付費、送防疫計畫書備查，且市府官員基於公務需求經常進出校園，非屬校外不特定人士，未違反當時規定。

媒體詢問，儘管今天是柯文哲私人行程，但民眾黨部人士都來了。柯文哲表示，這是一個很勵志的活動，滿有趣的。媒體追問，怎麼回應遭批評市政、黨務分不清。柯文哲說，不用回應。

柯文哲強調，他事先有特別交代，參選人們不可以喊競選口號、不准穿背心、不能有旗幟，但還是有人抹黑這是政黨動員，「小小年紀就學會抹黑造謠也是不簡單。」

柯文哲及台北市副市長黃珊珊、體育局長李再立、台北市立聯合醫院副總院長璩大成等人組成的車隊，於上午6時許從北投關渡宮出發，民眾黨議員參選人林珍羽、黃瀞瑩、張幸松、陳世軒等人皆到場應援。

根據市府規劃，車隊上午10時3分抵達新竹代天府、下午2時46分到彰化伸港寶天宮、晚間8時55分抵達嘉義布袋大眾廟，並在28日凌晨2時5分抵達最後一站高雄大義國中，於當地住宿過夜後，上午搭乘高鐵返回台北參加228紀念活動。（編輯：張雅淨）1110227

台北市長柯文哲（前右4）27日在市長任內最後一次挑戰騎單車「一日北高」，他出發前在北投關渡宮受訪表示，很多人問他，63歲了，到底有沒有把握騎到高雄，但沒有騎怎麼知道，凡事盡力而為就好。中央社記者徐肇昌攝 111年2月27日

台北市長柯文哲（右）在市長任內最後一次挑戰騎單車「一日北高」，27日一早到北投關渡宮集合，出發前戴上安全帽與口罩等防護裝備。中央社記者徐肇昌攝 111年2月27日

台北市長柯文哲（前中）在市長任內最後一次挑戰騎單車「一日北高」，與副市長黃珊珊（前右）27日一早到北投關渡宮集合出發。中央社記者徐肇昌攝 111年2月27日