與病毒共存 公視紀錄片以文學哲學視角省思疫情

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

COVID-19疫情已造成全球逾3億人確診，紀錄片「一座孤島 瘟疫蔓延時」透過文學哲學視角，省思人類未來如何與病毒共存。（公視提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年1月26日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北26日電）法國文學家卡繆寫道：「對抗瘟疫的唯一方法，就是正直。」COVID-19疫情已造成全球逾3億人確診，紀錄片「一座孤島 瘟疫蔓延時」透過文學哲學視角，省思人類未來如何與病毒共存。

公視紀實今天發布新聞稿分享，「一座孤島 瘟疫蔓延時」導演陳怡蓉擁有旅法背景且熟稔歐洲古典及當代美學，她以法國文學家阿爾貝．卡繆（Albert Camus）於1947年發表的瘟疫文學小說「鼠疫」作為敘事核心，對照現今肆虐全球的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）流行傳染病，點出台灣在疫情下被國際組織孤立的處境。

陳怡蓉表示，「中國政府的威脅、大外宣以及網軍，猶如散佈瘟疫的老鼠，台灣人的生命及健康，不只是單純的公共衛生議題，而是政治、大國之間的權力角力。」

陳怡蓉指出，台灣雖然在政治上無外援支持，仍展現優秀的防疫成果，「藉由理性與合作克服逆境，挑戰不可能成功的任務，藉此證明我們可以從無意義中創造意義」。

陳怡蓉也引用「鼠疫」的經典語句「對抗瘟疫的唯一方法，就是正直」，關於正直的定義，片中受訪者、前副總統暨流行病學專家陳建仁表示：「必須誠實地告訴民眾疫情的現況，堅持信念研發優良的醫療工具，像是藥物、快篩與疫苗等，讓民眾對政府的醫療有信心」。

行政院數位政務委員唐鳳則指出：「正直是每個人在面對新的狀況時，能對自己誠實，坦誠所認知的不足，一同通力合作、想出解決的辦法。」而陳怡蓉個人的解讀，則是盡好人的本分，隨時戴好口罩、勤洗手、落實實名制登記等。

陳怡蓉表示，每日關注新增的確診及死亡個案已成防疫日常，雖然統計數字的增減能幫助了解疫情發展，卻也容易造成大眾對於死亡的感知抽象化。

陳怡蓉希望透過此片提醒醫療人員與決策者，在做任何決定前都應該審慎思考，她強調：「流行病學家往往將死亡人數數據化，但每個數字背後代表的是一個家庭、一個寶貴的生命，不應該只是報告上的統計數字而已。」

公視紀實「一座孤島 瘟疫蔓延時」將於28日晚上10時在公視首播。（編輯：陳仁華）1110126