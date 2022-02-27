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228連假收假日 預估國道9處北向路段易壅塞

2022/2/27 19:19
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（中央社記者汪淑芬台北27日電）明天是228連假最後1天，交通部高速公路局預估國道9處路段易壅塞，主要集中北向路段。

高公局觀測，今天上午及下午國道局部路段塞車，上午主要是南向，午後多半是北向；國道5號下午一度雙向塞車，依據傍晚6時30分的國道路況資訊顯示，國5南向車流已紓解，北向宜蘭至坪林車速仍在40公里以下。

另外，國道1號新竹至湖口北向、雲林系統至虎尾，以及國道3號關西至大溪，車速也不到40公里；國3關西至關西服務區、高原至龍潭，以及國5宜蘭至頭城車速不到20公里。

高公局指出，今天下午國1及國3都各發生1起輛自小客追撞事故，造成車流分別回堵6公里及3公里，影響交通。

高公局發布新聞稿表示，預估明天國道交通量為110百萬車公里，約為平日年平均88百萬車公里的1.3倍；其中，北向交通量將可達60百萬車公里為平日年平均的1.4倍。

高公局預估明天上午易壅塞路段，將出現在國5北向宜蘭－坪林；下午重點壅塞路段為國1北向苗栗－湖口、南屯－后里、西螺－埔鹽系統；國3北向關西－大溪、草屯－霧峰、竹山－中興；國5北向宜蘭－坪林；國道6號西向舊正－霧峰系統。

高公局建議，明天西部國道南區北向用路人盡量於上午9時前出發、中區北向用路人盡量於中午12時前出發；國5北向用路人宜上午9時前出發。

高公局明天實施的國道疏導措施，包括下午2時至晚間9時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城等交流道北向入口匝道高乘載管制；上午7時至深夜12時，封閉國1埔鹽系統及國3西濱等交流道北向入口。

另外，採單一費率、國3新竹系統至燕巢系統單一費率再8折收費、凌晨0至清晨5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控。（編輯：戴光育）1110227

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