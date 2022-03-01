東北季風2日增強 北台灣高溫降至20度

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（中央社記者張雄風台北1日電）氣象局今天表示，明天東北季風增強，降雨以基隆北海岸、大台北東側為主，桃園以南大致為晴到多雲，北台灣高溫降至攝氏20度左右；下一波冷空氣預計5日起開始影響，持續至8日。

中央氣象局預報員黃恩鴻告訴中央社記者，明天先有微弱鋒面快速通過，接著東北季風增強，影響範圍主要在北台灣，以迎風面北部、東半部雲量增多，基隆北海岸、大台北東半部有短暫雨，大台北平地大致上是飄雨或多雲到陰的天氣，桃園以南大致上晴到多雲。

溫度方面，黃恩鴻指出，北台灣有比較明顯降幅，其他地區大概只降1、2度左右；預計北台灣高溫約20至22度，其他地區約24至26度，南部還是可以到29度，各地低溫沒有太大變化。

黃恩鴻表示，預計3日冷空氣減弱，各地氣溫又開始回升；降雨方面以大台北、東半部有局部短暫雨為主，中部以北山區也會有零星短暫雨，但各地降雨量並不多，其他地區大致多雲到晴。

黃恩鴻說，4日溫度持續回升，降雨更少；預計5日一早東北季風開始增強，溫度逐漸下降、降雨增加，但變化不大，6日之後雨區才會擴大至北部、東半部地區，也才會有比較明顯的降溫。

黃恩鴻進一步說明，6日白天北台灣高溫約20度左右，這波冷空氣最冷的時間點會落在7日下半天至8日清晨，預計北台灣低溫約14、15度，高溫約17度左右；8日白天冷空氣就會減弱，氣溫再回升，不過天氣變化快速，後期預報仍有不確定性，會再觀察。

黃恩鴻提醒，預計3日晚間至4日清晨，西半部、金門、馬祖仍然會有局部霧或低雲，影響能見度。（編輯：唐聲揚）1110301