大停電 北市6萬餘戶受影響47件電梯受困
2022/3/3 10:58（3/3 12:21 更新）
全台3日多處地方無預警停電，台北市文山區一間賣場緊急啟動備用電源維持基本營業，民眾在昏暗的店內採買。中央社記者鄭清元攝 111年3月3日
（中央社記者劉建邦、陳昱婷台北3日電）全台今天上午無預警大範圍停電。台北市政府表示，統計上午10時30分止，全市停電戶數約6萬3000餘戶，電梯受困案共47件，已陸續脫困。
全台上午9時初，全台無預警大範圍停電，台北市政府指出，北市受停電影響行政區包含中山區、大同區、松山區、內湖區、士林區、信義區、南港區、文山區、萬華區、中正區、北投區，約6萬3000餘戶受影響。
訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
訂閱
請輸入正確的電子信箱格式
感謝您的訂閱！
北市府表示，經消防局統計至上午10時30分，處理電梯受困案，共47件，已陸續脫困，另有火警1件，已撲滅火勢，未有人員受傷，還有協助啟動發電機11件。
北市府指出，為因應「0303」停電事件，北市災害應變中心已二級開設，消防局、警察局、衛生局、交通局、產業局、兵役局、民政局、媒體事務組等單位皆派員進駐應變中心，各行政區災害應變中心同時開設。（編輯：李亨山）1110303
全台各地3日無預警傳出停電消息，台北市文山區一間賣場上午10時許依靠緊急電力系統維持基本營業用電，工作人員拿手電筒照亮漆黑手扶梯，為民眾指路。中央社記者鄭清元攝 111年3月3日
全台各地3日無預警傳出停電消息，台北市文山區一間賣場上午10時許依靠緊急電力系統維持基本營業用電，民眾摸黑逛賣場購物。中央社記者鄭清元攝 111年3月3日
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。